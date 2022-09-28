5 saatlik bilanço

Polisin ülke genelinde gerçekleştirdiği asayiş ve trafik denetimleri sürüyor. Denetimler kapsamında Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta eş zamanlı asayiş ve trafik kontrolleri gerçekleştirildi. Üç ilçede 5’er saat süren denetimlerde toplam 2 bin 620 araç sürücüsü kontrol edildi. Polis, trafik suçu işleyen 543 sürücüye ceza yazarken, 28 araç trafikten men edildi.

Asayiş denetimlerinde ise ülkede kaçak yaşam süren yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kafe, bar, restoran, market ve gece kulüpleri kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 573 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 125 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 7 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de bin 347 araç sürücüsü kontrol edildi

Girne’de, gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kahvehane ve pansiyonlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Denetimler kapsamında ikamet izni olmadığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, toplam bin 347 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 246 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 21 araç trafikten men edildi, 2 kişi ise tutuklandı.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edildi, ikamet izni olmadığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 700 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 213 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.