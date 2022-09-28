Doğanın güzelleri

Kavisli gagaları, zarif hareketleri ve pembe tonlarındaki renkleriyle dikkat çeken göçmen kuşlardan Flamingolar, bugünlerde Kıbrıs’taki sulak alanların kış konukları oluyor.

Güney Kıbrıs’ta başta Larnaka’daki Tuz Gölü olmak üzere sulak alanlarda konaklayan Flamingolar, görenleri büyülüyor. Gazimağusa’da Gülseren Göleti’nde, Mehmetçik Göleti’nde ve Haspolat Arıtma Tesisi’nde görüntülenen Flamingolar doğaya güzellik katıyor. 70 yıla varan ömürleriyle en uzun yaşayan kuş türlerinden olan ve tek ayak üzerinde duruşlarıyla ve uyumalarıyla tanınan Flamingolar, toplu yaşamı seviyor.

Flamingolar, sığ sularda yaradılışlarından gelen avlanma mekanizması olan kıvrık gagalarıyla avı saklandıkları yerden çıkarabiliyor.

Bu yılki uğrak yerlerinden biri olan Haspolat Atık Su Arıtma Tesisinde boy gösteren Flamingo kuşları,

göz alıcı renkleri ve estetik görünümleriyle büyüledi.

Flamingolar büyük ilgi görürken, kuşların güzel anları fotoğraf sanatçısı Ahmet Gürses’in objektifine yansıdı.