Kavisli gagaları, zarif hareketleri ve pembe tonlarındaki renkleriyle dikkat çeken göçmen kuşlardan Flamingolar, bugünlerde Kıbrıs’taki sulak alanların kış konukları oluyor.
Güney Kıbrıs’ta başta Larnaka’daki Tuz Gölü olmak üzere sulak alanlarda konaklayan Flamingolar, görenleri büyülüyor. Gazimağusa’da Gülseren Göleti’nde, Mehmetçik Göleti’nde ve Haspolat Arıtma Tesisi’nde görüntülenen Flamingolar doğaya güzellik katıyor. 70 yıla varan ömürleriyle en uzun yaşayan kuş türlerinden olan ve tek ayak üzerinde duruşlarıyla ve uyumalarıyla tanınan Flamingolar, toplu yaşamı seviyor.
Flamingolar, sığ sularda yaradılışlarından gelen avlanma mekanizması olan kıvrık gagalarıyla avı saklandıkları yerden çıkarabiliyor.
Bu yılki uğrak yerlerinden biri olan Haspolat Atık Su Arıtma Tesisinde boy gösteren Flamingo kuşları,
göz alıcı renkleri ve estetik görünümleriyle büyüledi.
Flamingolar büyük ilgi görürken, kuşların güzel anları fotoğraf sanatçısı Ahmet Gürses’in objektifine yansıdı.
Doğanın güzelleri
Uzun boyunları ve estetik görünümleriyle bilinen Flamingo kuşları Kıbrıs’a uğradı
Kavisli gagaları, zarif hareketleri ve pembe tonlarındaki renkleriyle dikkat çeken göçmen kuşlardan Flamingolar, bugünlerde Kıbrıs’taki sulak alanların kış konukları oluyor.
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YORUMLAR
Bu hafta filamingolari yakindan gormek icin Magusa Ismet Inonu Caddesi arkasindaki sulak alani ziyaret ettik fakat korkunc kokudan orada durmak mumkun degildi, aritilmamis pis su (koku ve renkten anlasildigi kadariyla) veriliyordu sulak alana, copler hertarafa sacilmisti. Bu guzel kuslar ve diger canlilarla dogayi paylastigimizi unutmayalim.