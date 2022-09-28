Sayı gittikçe artıyor

Uzun yıllar kapalı kaldıktan sonra bir bölümü 2020 yılı Ekim ayında ziyarete açılan Kapalı Maraş’a ilgi her geçen gün artıyor. Yerli, yabancı turistler ve Rumlar sürekli bölgeyi ziyaret ederken, Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) yapılan başvuruların gün geçtikçe arttığı belirtildi.

TMK Başkanı Növber Ferit Veçhi, “Maraş bölgesiyle ilgili TMK'ya başvurularda sürekli artış oluyor" dedi.

Veçhi, Maraş bölgesinin açık olan pilot bölgesi ve diğer kapalı bölümlerine toplamda 459 başvurunun olduğunu aktardı.

Ziyaretçi akınına uğruyor

1974 yılından önce Kıbrıs adasının cazibe merkezi olan Maraş, her gün ziyaretçi akınına uğruyor. Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı da "Hayalet Şehir" olarak anılan Maraş'a akın ediyor. Açıldığı tarihten önceki güne kadar 600 bini aşkın kişi Kapalı Maraş'ın açılan bölümlerini ziyaret ederken, turistler bölgeyi gezerek, hem tarihi yapıları görüyor hem de fotoğraf çektiriyor. Sadece yerli ve yabancı turistler değil, bölgede mülkleri bulunan Rumlar da Maraş’ı sık sık ziyaret ediyor. Uluslararası gündemde tartışmalı bir bölge olsa da mülklerine dönmek isteyen Rumlar, TMK’nın kapısını aşındırıyor.

459 başvuru var

Özellikle Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin AİHM'in Loizidou kararına ilişkin incelemeyi kapatmasıyla TMK'nin etkin bir iç hukuk yolu olduğu bir kez daha teyit edilirken, başvuru sayısının daha da artması bekleniyor. TMK’da hali hazırda 459 başvuru olduğu belirtilirken, Növber Ferit Veçhi, “Maraş bölgesiyle ilgili TMK'ya başvurularda sürekli artış oluyor" dedi.

Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Başkanı Növber Ferit Veçhi, Maraş bölgesinin açık olan pilot bölgesi ve diğer kapalı bölümlerine toplamda 459 başvurunun olduğunu aktardı.

Vehçi, "Pilot bölge konusunda davaların devam ettiğini, İçişleri Bakanlığı ve savcılıktan görüşlerin alınması ve dosyanın tamamlanmasıyla davaları görüşmeye başlayacaklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022, 09:52