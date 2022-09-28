Gündem yoğun olacak

Meclis Başkanı Zorlu Töre, yeni yasama yılı öncesinde Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı.

Töre, Cumhuriyet Meclisi'ni yeni dönemde çok yoğun bir gündemin beklediğine işaret ederek, gündemin zengin olacağını söyledi.

Meclis Başkanı Töre, yeni dönemde 6 yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu'na havale edildiğini ifade etti. Yerel seçimlerle ilgili yasa tasarısının da görüşüldüğünü ama belediyelerin birleştirilmesi yasasının genel kuruldan geçtiğini fakat ana muhalefet tarafından anayasa mahkemesine götürüldüğünü anımsatan Töre, kararın beklendiğini söyledi.

Meclis'in gündeminin zengin olacağını, bütçe çalışmalarının hazırlığının devam ettiğini ifade eden Töre, “KKTC Meclisi'nde nisap sıkıntısı var mıydı yok muydu” tartışmaları yapıldığını ancak aslında nisap sorunu hiç yaşamadıklarını işaret etti.

Birçok yasa tasarısı görüşülecek

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1 Temmuz-27 Eylül tarihleri arasında yapılan Meclis komite çalışmalarına ilişkin bilgileri de şöyle paylaştı:

“Meclis tatili sırasında komiteler çalışmalarına devam etmiş ve gündemindeki bazı yasa tasarı ve önerilerini geçirerek Genel Kurul'a havale etmişlerdir.

Genel Kurul'un gündeminde 5 yasa tasarısı ve 1 yasa önerisi olmak üzere aşağıda isimleri verilen toplam 6 gündem maddesi bulunmaktadır.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin geçirmiş olduğu, Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin geçirmiş olduğu, Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı, Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Tasarısı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin geçirmiş olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Onay) Yasa Önerisi ile Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı.

Ayrıca Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısını görüşmekte; İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Belediyeler Yasasına değişiklik öngören iki tane Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarılarını birleştirerek görüşmektedir.

Bunun yanında, '21 Haziran 2022 Tarihinde Meydana Gelen Mersinlik Bölgesindeki Orman Yangınının Çıkış Nedeni Veya Nedenleri İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi' de bu sürede toplantı yaparak yanan bölgeyi yerinde incelemiştir.

Çevre Komitesi ise benim başkanlığımda iki kez toplanmış ve çevre ve deniz kirliliği ile ilgili sıkıntıları bilir kişiler çağırmak suretiyle ele almıştır.”