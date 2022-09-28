Kriz aşıldı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu ve sendika yönetimi ile görüştü. Bakan Altuğra, sendikanın talep ettiği soruların çözümü konusunda sendika ve bakanlığın bir arada olacağı bir toplantı gerçekleştireceklerini ve karşılıklı taleplerin ele alınacağını belirtti. Altuğra, aynı zamanda hastane yönetim kurullarının daha aktif çalıştırılması konusunda anlaşmaya varılması ile birlikte Tıp-İş' in eylem kararını askıya aldıklarını açıkladı.

İhale süreci tamamlandı

Öte yandan Bakan Altuğra, 2020 yılında çıkan yangından dolayı yanan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi( KVC )-Genel Yoğun Bakım Ünitesi tadilatı için ihale sürecinin tamamlandığını ve ilgili firmayla sözleşmenin imzaladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ihale sürecinin ardından tadilatın tamamlanmasıyla birlikte, hastalara çok daha kaliteli sağlık hizmeti verileceğini belirten Bakan Altuğra, özellikle geciken ameliyat tarihleri, özel hastanelere sevkler gibi sorunların böylelikle aşılacağını kaydetti. Bakan Altuğra, KVC Servisinin ameliyathane ve yoğun bakım servislerine dönüştürülmesi ile daha çağdaş ve modern koşullarda halkımıza hizmet sunulabileceğini söyledi.

