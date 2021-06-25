Kesintiler iade edilsin

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) yapılan zamlar ve TL’nin değer kaybının halkın alım gücünü düşürdüğünü vurgulayarak kamu çalışanı ve emeklilerin Ocak, Şubat, Mart 2021 döneminde ötelenen yüzde 10.65 oranındaki kesintilerinin derhal iadesini istedi.

Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranının, çalışan ve emeklilerin Temmuz maaşlarına ilavesini talep eden sendika, çalışma barışının korunması amacıyla hükümeti paydaş sendikalarla müzakere ve diyaloğa davet etti.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga yazılı açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın yerine, süratle görevlendirme yapılması ve büyük oranda değer kaybına uğrayan asgari ücretin ivedi olarak belirlenerek hayata geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Oldu-bittilerle çözüm değil, kaos yaşandığı uyarısında bulunan Manga, halkın kaosa değil huzura, güvene ve iç barışa ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Son 45 gün içerisinde yapılan zamların halkın alım gücünü büyük oranda gerilettiğini belirten Manga, “TL’nin değer kaybına ve kontrolsüz fiyat artışlarına bağlı olarak 1 Ocak’tan bu yana, çalışanlarla emeklilerin alım güçleri yüzde 18 civarında gerilemiştir. Alım gücü düştükçe, tüketim de zorunlu olarak gerilemektedir. Hal böyle olunca, ekonomik çarkın dönebilmesi mümkün değildir. Ekonomik hayatın devamı açısından, hükümet ivedi olarak alım gücümüzü artırıcı çareler bulmalı, kaynak yaratmalıdır” dedi.