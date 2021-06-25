Canaltay emin konuştu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bakanlık olarak ağırlığı karayolu altyapısına verdiklerini belirterek, yenilenecek olan 322 km’lik kırsal kesim yolu içerisinde yer alan Dipkarpaz-Manastır Yolu’nun 2021 bitmeden yenileneceğini ifade etti.

Bakan Canaltay, şubat ayında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile imzalanan KKTC Karayolları Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü çerçevesinde yenilenecek olan 322 km’lik kırsal kesim yollarına ek olarak acil olarak yenilenmesi gereken 150 km’lik köy yolu bulunduğunu, bu yolların da yenilenmesi konusunda Ankara’dan olumlu sinyaller geldiğini ifade etti.

Yıllar boyunca köy yollarına yatırım yapılmadığını kaydeden Canaltay, “322 km’lik kırsal kesim yol yenileme projesi dışında kalan yollarla ilgili belediye başkanları ve muhtarlar bizimle iletişime geçip taleplerini ilettiler. Bu bağlamda yenilenmesi gereken 150 km’lik kırsal kesim yolu ile ilgili somut bir durum olduğunda bunların yerli müteahhitler tarafından yapılması için çalışacağız” dedi.



Dipkarpaz-Manastır yolu öncelikli

Dipkarpaz-Manastır yolunun öncelikli yollar arasına alındığını aktaran Resmiye Canaltay, “Bir turizm adası olarak bu tür yerlerde yollarımızın tamam olması lazım. Keşke daha önce adım atılsaydı da bu yaz sezonuna hazır olurdu. Ama yol bu yıl bitmeden tamamlanacak” dedi.

Resmiye Canaltay, karayollarıyla ilgili projelerde en büyük sıkıntının kamulaştırmalar olduğunu belirterek, “Karayolları konusunda kamulaştırmada ummadığımız sorunlarla karşılaştık. Güllük gülistanlık gibi gösterilen durumun aslında öyle olmadığını gördük. Karayollarında yeni işleyiş sistemi kurduk. Bakanlıkla alakalı olmayan gönüllü bir arkadaşımızı bu işin başına koyduk ve kamulaştırmada koordinasyon görevi verdik. İçişlerinden de destek aldık. Bunların hepsi haftalık çalışma grubunda raporlanıyor. Görev bölümü yapılıyor ve bu şekilde ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.



Trafik tabelaları yenilenecek

Canaltay, trafik tabelalarının yenileneceğini, yollardaki otların temizlenmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

KKTC’de yapımı devam eden yol projeleriyle ilgili de konuşan Canaltay, Lefkoşa Çevre Yolu’nun 20 Temmuz’da açılacağını, İskele-Çayırova yolundaki çalışmaların süratle devam ettiğini ve Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’ndaki kamulaştırma sorununun çözüldüğü, ileriki günlerde de ihale sürecinin başlatılacağını belirtti.

Karayolları Dairesi’nin Lefkoşa’daki Atatürk Öğretmen Koleji’nden Ercan Havalimanı’na uzanacak bir yol projesi hazırlamaya başladığını aktaran Canaltay, Dereboyu trafiğinin rahatlatılması için de askerle görüşüldüğünü, Kanlıdere’nin doğusuna inşa edilecek alternatif güzergah sayesinde Lefkoşa trafiğinin rahatlamasına olumlu etki yapacağını kaydetti.

“Ercan 2022 yılında hizmete açılacak”

Ercan Havalimanı’nın 2022 yılının başında tamamlanıp hizmete açılmaması için herhangi sebep bulunmadığını anlatan Canaltay, yapımcı şirketin çalışma planlarını periyodik olarak incelediklerini ve havalimanının zamanında bitip bitmeyeceğinin yakın gelecekte belli olacağını belirtti.

“Ercan’ın zamanında tamamlanabilmesi için bakanlık ve hükümet olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz” diyen Canaltay, Geçitkale Havalimanı’nın İHA ve SİHA üssü olmasıyla ilgili bakanlığa herhangi bir bilgi gelmediğini, bu konuda da herhangi bir görüşme olmadığını altını çizdi.

Limanlar çağdışı

KKTC’deki limanların çok çağ dışı kaldığını anlatan Canaltay, limanlar ile birlikte Telekomünikasyon Dairesi’nin durumunun Ankara ziyaretinde gündeme geldiğini ve her iki konuda altyapı çalışmaları için destek talebinde bulunduklarını belitti.

Gazimağusa Limanı’nda bazı değişiklikler olacağını aktaran Canaltay, Gazimağusa Liman Başkanlığı’nın, Meteoroloji Dairesi ve Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.’nin yeni bir binaya taşınacağını, eski binanın ise yıkılarak liman içerisinde geniş bir alan açılacağını anlattı.

Yine Gazimağusa Limanı’nda buluna ve üç yıl önce yarısı yıkılan ahşap iskelenin tamiri için proje hazırladıklarını ve konuyu ihale aşamasına getirdiklerini kaydetti.

Yakında e- devlet bütün olarak devreye girecek

E-devletin yakında bütün olarak devreye gireceğini anlatan Bakan Canaltay, “insanların soğukta veya sıcakta devlet kapılarında beklemesinin önüne geçilecek. Birkaç tıkla tüm işlemlerinizi yapabileceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığınızda insanlar devlete gitmeden şirketler kurabiliyor. Bizde ise bu aylarca süren uzun bir süreç. E-devlet konusunda müsteşarımız çalışıyor. İcra Kurulu uzun zamandır toplanmıyordu. Bu kurulu da hareketlendirerek işlerin daha hızlı gitmesini sağlayacağız. Bizde motivasyon eksikliği var. Eleştiren, üzülen şikayet eden bir toplum olduk. Önce kendimize güvenmemiz lazım” dedi.