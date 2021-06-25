Karar iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, sendikaların başvurusu üzerine dosyalanan davayı sonuçlandırarak, hayat pahalılığının durdurulmasına ilişkin yasa gücünde kararnameyi oyçokluğuyla iptal etti.

Kamuda örgütlü 6 sendika tarafından, hayat pahalılığının dört ay süreyle durdurulmasına ilişkin yasa gücünde kararnamenin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle, açılan davaya ilişkin karar dün okundu.

Davanın sonuçlanmasının ardından açıklama yapan KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan yürütmenin yasa gücünde kararnameyle hayat pahalılığını dört ay süreyle durdurma kararı aldığını anımsatarak, 6 sendikanın kararın iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyaladığını söyledi.

Anayasa Mahkemesi’nin oyçokluğuyla, yürütmenin çıkardığı yasa gücünde kararnameyi iptal ettiğini dile getiren Bengihan, mahkeme heyetine teşekkür etti.

Bengihan: Hukuk dışıydı

Dava okunurken, Anayasa Mahkemesi yargıçlarının hükümetin, Meclis’in çalıştığı bir dönemde yasa gücünde kararname çıkardığına vurgu yaptığını söyleyen Bengihan, yargıçların, yasa gücünde kararnamenin istisnai bir yetki olduğu ve kamu yararı içermesi gerektiği üzerinde durduğunu belirtti.

Begihan,” Anayasa Mahkemesi’nin Meclis çalıştırılmadan ve bütçede hayat pahalılığı ödeneğine pay ayrılmışken, hukuk dışı bir şekilde hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına müsaade etmediğini” belirtti.

Bengihan, hükümetin Meclisi baypas edip yasa gücünde kararnameler çıkararak hakları budamasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Büyükoğlu: Mücadeleye devam edeceğiz

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu da, açtıkları dava sonucunda mahkemenin, hayat pahalılıklarının durdurulması kararının iptaline karar vermesine yönelik, “Çalışanların hakkını yedirmeyeceğimizi herkes görmüş oldu” ifadelerini kullandı. Büyükoğlu, sendika olarak hem çalışanların mevcut haklarına sahip çıkmaya devam edeceklerini, hem de başta özel sektör ve asgari ücretli emekçiler olmak üzere, daha iyi çalışma koşulları için örgütlü mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Avukat Öncel Polili de mahkemenin sadece hayat pahalılığı ödeneği bağlamında değil, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, güçler ayrılığının korunmasına yönelik bir karar ürettiğini, bu açıdan da önemli olduğunu belirtti.

HAKSEN Avukatı Cemre İpçiler, Meclis’in açık olduğu dönemde, yasa gücünde kararname ile HP’leri dondurma kararının gayri yasal olduğunun mahkeme kararıyla da tasdiklendiğini, çalışanların geriye dönük şekilde HP’leri almasının önünün açıldığını söyledi. Hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına ilişkin Anayasa Mahkemesine başvuru yapan sendikalar, şöyle:

KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, KTHES.