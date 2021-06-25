24 saatte 5 bini aşkın aşılama yapıldı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 50 Coronavirüs vakasına rastlandı, 5 bin 385 kişiye aşı yapıldı.

Güney Kıbrıs’ta ise dün 175 yeni Coronavirüs vakası saptandı. Adanın her iki kesiminde can kaybı olmazken, vakalardaki artış dikkat çekti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, Coronavirüs vakalarının tespiti için dün 8 bin 33 test yapıldığını ve 45’i yerel 50 pozitife rastlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 23 kişinin taburcu olduğu belirtildi. Vakalardan 1’i hava yoluyla ülkeye gelirken, 4 kişi temaslı, 45 kişi ise yerel vaka.

Vakalardan 28’inin Lefkoşa, 11’inin Girne, 4’ünün Gazimağusa, 1’inin İskele, 1’inin de Güzelyurt bölgesinden olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, dün ülke genelinde 5 bin 385 aşı yapıldığını da açıkladı.

Yerel vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Küçük Kaymaklı-5, Surlariçi-5, Lefkoşa Merkez-2/, Gönyeli-4, Çağlayan-1, Minareliköy-1, Hamitköy-1, Gaziköy-2, Marmara-1, Cihangir-1, Haspolat-5.

Girne: Girne Merkez- 9, Alsancak-1, Boğaz-1.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez- 1, Maraş-2, Mormenekşe-1.

Güzelyurt: Zümrütköy -1.

İskele: İskele Merkez-1.

Can kaybı yok

Güney Kıbrıs’ta dün 175 yeni Coronavirüs vakası saptandı. Yapılan test sayısını 34 bin 427 olarak açıklayan Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, dün hayatını kaybedenin olmadığını da duyurdu. Toplam vaka sayısı 74 bin 174’e ulaşırken, tedavisi süren 47 hastadan 19’unun durumunun kritik olduğu açıklandı.