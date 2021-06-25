Brüksel’e umutlu gitti

Filiz SEYİS

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi görüşmelerin başlayabilmek için eşitliğin sağlanması gerektiğini belirterek, “Cenevre’de gerçekleşen gayrı resmi toplantıda ortaya koyduğumuz 6 maddelik önerilerin birincisi yani iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve eşit egemenliğinin garanti altına alınması halinde resmi görüşme süreci başlayabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek amacıyla adadan ayrılmadan önce Ercan Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile Brüksel’de görüşecek Guterres’in, çağrısı üzerine kendisine bu görüşme daveti yapmasını olumlu bir adım kabul ettiğini belirtti. BM’nin üst düzey görevlisi Jane Holl Lute ile gerçekleştirdiği görüşmede Kıbrıs’taki taraflar arasındaki eşitliğin sağlanması açısından Anastasiadis ile görüşecek Guterres’in kendisiyle de görüşmesi gerektiğine işaret ettiğini kaydeden Tatar, “Eşitlik anlayışı açısından böyle bir adımın atılması lazımdı” dedi.

Kıbrıs’ta eşitlik temelinde bir anlaşma için büyük mücadele ettiklerini kaydeden Tatar, mevcut parametrelerle bir anlaşma sağlanamadığının açık ve net şekilde ortaya çıktığına işaret ederek, resmi müzakerelere eşitlik sağlanması halinde başlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’den sonra ortak zemin bulma amaçlı ikinci bir gayri resmi toplantıya açık olduğunu ancak onların arzu ettiği gibi Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olacağı bir çözümü amaçlayan bir zemini kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtti. Tatar, “Statükonun değişmesi için bizim de onay vermemiz lazım… Dayatma çözüm kabul etmeyiz.” dedi.

“Zeminimizi güçlendiriyoruz”

Tatar, Kıbrıs Türk tarafının siyasetinin net olduğunu ve Guterres ile görüşmesinde bunu yeniden anlatacağını aktararak, “Dünya basınında bizim egemenlik mücadelemiz yer buluyor. Tekrar tekrar anlatarak zeminimizi güçlendiriyoruz” dedi.

“Devletten devlete bir anlaşma”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin kökleşmekte olduğunu, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir bakıma bir Rum Devleti haline geldiğini ve sadece Rumları temsil ettiğini, Annan Planı’ndan sonra Türklerin “evet” Rumların “hayır” demesine rağmen çok büyük bir haksızlık yapılarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak Avrupa Birliği’ne alınmasının meseleyi daha sıkıntılı bir hale getirdiğini, Kıbrıs Türk tarafının yeni vizyonunu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından da destekleniyor olmasının önemini her fırsatta anlattıklarını vurguladı. Tatar, bu aşamadan sonra “devletten devlete” bir çözümün en doğrusu olduğunu belirtti.

“Kendisinden beklediğimiz adil olmasıdır”

Tatar, “Kıbrıs meselesinde en büyük sorun bir anlaşmanın olmamasıdır. Barış 1974’te gelmiştir” diyerek, Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olacağı bir çözümü amaçlayan bir zemini kabul etmesinin mümkün olmadığını ve bir anlaşmanın ortaya çıkması için iki tarafın da onayının gerektiğini hatırlattı.

Bu düşüncelerini her fırsatta BM’ye ve diğer taraf ülkelere anlattıklarını kaydeden Tatar, bunların kabul gördüğüne inanç belirtti.

Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman dayatma bir çözümü kabul etmeyeceğini yineleyen Tatar, “En sonunda bu durum böyle de kalabilir. Bunu da kendilerine söylüyoruz. Bizim mücadelemiz Kıbrıs Türk halkının barış içinde yaşamını sürdürebilmesidir. Tüm bunları Sayın Genel Sekretere bir kez daha anlatmak için Brüksel’e gidiyorum. İnanıyorum ki her görüşme bir zemin daha kazandırmaktadır. Gueteresin Kıbrıs meselesini bilen bir kişi olarak kendisinden beklediğimiz adil olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Görüşme saati netleşti

Basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Brüksel’e gitmek üzere adadan ayrıldı. Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir araya gelecek. Görüşmenin KKTC saatiyle 12.20’de (Brüksel saati ile 11.20’de) başlayacağını duyurdu.