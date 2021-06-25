Ekonomi ve Enerji Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ekim ayında gerçekleşecek olan UBP Kurultayında Faiz Sucuoğlu'nun genel başkan olması halinde partisinin hükümetten çekilebileceğini söylemesi, UBP’lilerden sert tepki gördü. Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, “UBP ile ilgili yorum yaparken dikkatli olmak gerek” dedi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel “Talihsiz bir açıklama” derken, genel başkan adaylarından Hasan Taçoy, Arıklı’yı hedef alarak “UBP sayesinde hayal bile edemeyeceği bir makama geldi” dedi. Faiz Sucuoğlu, Türkiye ile herhangi bir sorununun olmadığını belirterek “Lütfen çıkıp, benim Türkiye ile olan sorunumu açıklasın” çağrısında bulundu.

Tartışma nasıl başladı

UBP ile YDP arasında yaşanan kriz Bakan Arıklı’nın önceki gün katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla başladı. Arıklı, UBP Kurultayını Faiz Sucuoğlu'nun kazanması ve Başbakan olması durumunda YDP'nin hükümetten çekileceğini ifade etti. Bakan Arıklı, gerekçe olarak ise Sucuoğlu’nun Türkiye ile arasının iyi olmamasını gösterdi. Arıklı, "Türkiye ile arası iyi olmayan bir Başbakan ile hükümete devam edemeyiz" dedi.

Faiz Sucuoğlu: UBP’den ciddi bir tepki bekliyorum

Bakan Arıklı’nın açıklamalarına tepki gösteren Faiz Sucuoğlu “Bu açıklama, UBP Kurultayına müdahaledir. UBP yönetiminden ciddi bir tepki, sert bir açıklama bekliyorum” dedi.

Sucuoğlu, “Sonucu belli olmayan bir kurultaya ilişkin bir senaryo çiziyor. Öngörüsü, benim başkan seçileceğim yönünde. Öncelikle bu öngörüsü için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Sucuoğlu, “Bu açıklama, UBP Kurultayına müdahaledir. UBP yönetiminden ciddi bir tepki, sert bir açıklama bekliyorum” dedi.

Sucuoğlu, YDP’nin ikiye bölünmüş bir durumda olduğunu, bu nedenle Arıklı’nın farklı ilgi odakları yaratmak adına UBP ile ilgili söylemlerde bulunduğunu öne sürdü. Sucuoğlu, “Ancak esas olay şu; benim Türkiye ile problem yaşadığımı ve bu problemi çözmem gerektiğini söylüyor. Böyle bir problem yok. Kendisini davet ediyorum; lütfen çıkıp, benim Türkiye ile olan sorunumu açıklasın. Benim böyle bir sorundan haberim yok” şeklinde konuştu.

3 ayda ne oldu?

Arıklı’ya, “Şu aşamada ben yokum demenin ne gereği var?” diye soran Sucuoğlu, Erhan Bey’in böyle bir söyleme neden gerek duyduğuna esasında bakmak lazım” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Sen Bertan Bey’in dostusun, ben sana küstüm, sen Bertan Bey ile devam et, ben oynamam diyor. Biraz daha olgunluk ve düşünerek konuşmaya ihtiyacımız var. Bertan Bey ile de kendisiyle de dostluğumuz var. 3 ay önce ‘aman doktorum bu ülkenin sana çok büyük ihtiyacı var’ demişti. 3 ayda ne oldu? Benim, YDP kurultayıyla ilgili tek tek ev gezip Bertan Bey için oy istediğimi duymuş. Bakın, evler demiyorum, tek bir adres göstersin çıkıp özür dilerim. Olsa söylerdim, parmağımın arkasına saklanacak değilim.

Bakan Arıklı ikinci bir açıklama yaptı

Tepkiler üzerine ikinci bir açıklama yapan Bakan Arıklı, katıldığı bir programda UBP’de Faiz Sucuoğlu’nun kazanması halinde YDP olarak hükümetteki pozisyonun tekrar gözden geçireceklerini, kişisel tercihinin ise hükümetten çekilme yönünde olacağını ama son sözü parti yetkili kurullarının söyleyeceğini ifade ettiğini belirtti.

Arıklı, şöyle devam etti:

Biz YDP olarak şu anda tek bir milletvekiline sahibiz. Bizim çekilmemiz, hükümetin devamını etkilemez. Zoroğlu’nun desteği ile bu hükümet, 26 ile bizsiz de yoluna devam eder. Bir sıkıntı olmaz.

Bu açıklamaya Sucuoğlu’nun sert ve seviyesiz bir tepki gösterdiğini dile getiren Arıklı, şunları söyledi:

İşte cevabım; Sayın Sucuoğlu, benim bu demecim UBP’nin kurultayına müdahale değildir. Bir durum tespiti ve YDP’nin olası bir durumda alacağı pozisyonun önceden ortaya konulmasıdır. Bu da bizim en doğal hakkımızdır. Tehdit veya şantaj hiç değildir.

Bir kez daha söylüyorum; sizin seçilmeniz halinde, parti yetkili kurullarım ne der bilmem. Ama kişisel düşüncem, hükümetten derhal ayrılmamız gerektiği yönündedir.

Sizin Başbakan olmanız halinde, bizsiz de yürüyebilecek bir hükümette biz niye olalım?

Böylece Ekonomi Bakanlığı da sizin elinize geçer. Benim keyfi olarak zevk için yaptığım bahsettiğiniz zamları geri alırsınız. Bu zekâ ve yeteneğin sizde fazlası ile var olduğuna eminim.

Ayrıca siz daha önce başka hükümet formüllerinin de olduğunu söylememiş miydiniz? Buyurun peşinen elinizi rahatlatıyorum.

Ersan Saner: Dikkatli olmak gerek...

Bakan Arıklı’ya tepki gösterenlerden biri de UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner oldu. Saner,

UBP ile ilgili yorum yaparken dikkatli olmak gerektiğini belirterek, "UBP’lileri rahatsız etmemeli, iç işlerimize yönelik konuşmamalıdırlar. Siyasi etik bunu gerektirir" dedi.

Saner, "Kimden gelirse gelsin, UBP’ye ve kendisine yönelik her türlü manipülasyona, saldırıya, yalana, hakarete ve çarpıtmaya verecek yanıtı olduğunu ancak önceliği salgınla ekonomik sıkıntıların aşılmasına, halk ve UBP’nin birlik beraberliğine verdiği için bugün için suskun kalmayı tercih ettiğini, günü geldiğinde konuşacağını” belirtti.

Saner, "Bizim arkadaşlarımız da elbette Genel Başkanlık için aday olabilirler ama bunu yaparken kurultay sonrası birbirimizin yüzüne bakacağımızı unutmamaları gerekir. Hepimizden, herkesten önce devletin, halkın ve partimizin yararı gelir” dedi.

Üstel: Talihsiz bir açıklama

UBP Milletvekili, Sağlık Bakanı Ünal Üstel de Bakan Erhan Arıklı’nın, “Faiz Sucuoğlu Başbakan olursa hükümetten çekiliriz” şeklindeki açıklamasını talihsiz bulduğunu söyledi.

Üstel, UBP genel başkanlığına aday olan kişiler hakkında olumsuz söylemlerde bulunmasını doğru bulmadığını kaydetti.

Üstel, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçildiğini kaydetti.

Bu türlü yorumların zamanı olmadığını dile getiren Üstel, “Erken seçimin bile zamanı değil” diye konuştu.

Taçoy: UBP sayesinde hayal bile etmediği makama geldi

UBP Milletvekili Hasan Taçoy ise sosyal medya hesabı üzerinden Arıklı’nın UBP’li vekil Faiz Sucuoğlu’nu işaret ederek, ‘Türkiye ile arası iyi olmayan bir Başbakan ile hükümete devam edemeyiz’ şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Taçoy, “UBP sayesinde hayal edemeyeceği bir makama gelmiş ancak verdiği demeçlerle UBP’yi hedef aldığının farkında bile değil” ifadelerini kullandı.

“Her şeyden önce şunu bilmeli ki; UBP genel başkanının kim olacağına, UBP'liler karar verir. Kiminle koalisyona girileceğine de UBP yetkili kurulları karar verir” diyen Taçoy, “Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin UBP kurultayına yönelik telkini varsa, bizim bilmediğimiz ve kendi bildiği ne varsa Sayın Arıklı açıklamalıdır. Türkiye'den kendisine kim, ‘şu aday seçilirse hükümetten çekil biz bunu istemiyoruz’ dedi, açıklamalıdır” şeklinde konuştu.