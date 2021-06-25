Üçlü dayanışma

İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Sammy Revel, iki ülke arasındaki ilişkilerden bahsettiği Rum Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Haravgi gazetesine göre, İsrail Büyükelçisi Sammy Revel, iki komşu ülke arasında son yıllarda geliştirilen dinamik ilişkilerin, geliştirilmeye devam edeceğini söyledi.

İsrail’deki yeni hükümetin kurulmasından dolayı KİPE’ye açıklamalarda bulunan Revel, hükümetin kurulmasından hemen sonra İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, dün ise yeni Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis arasında (telefon)görüşme yapıldığını ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi taahhüdünde bulunan Revel, ülkeleri ve halklarını daha yakınlaştırarak önemli sinerjiler yaratmaya devam edeceklerini de belirtti.

Revel açıklamasında ayrıca gelecekte karşı karşıya kalınacak zorluklar ışığında, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasındaki üçlü işbirliğinin geliştirilmesine devam edileceğini söyledi.

Hristodulidis-Lapid görüşmesi

Fileleftheros gazetesi Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya dayanarak Hristodulidis ile İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, Lapid ile ilk kez özlü bir şekilde görüş alış verişinde bulunduklarını ayrıca iki ülkenin kararlılığını dile getirdiğini belirtti.

Hristodulidis görüşmede zaten güçlü olan ikili gündemin daha da ileriye götürülmesi yöntemlerini ele aldıklarını ifade etti.

Gazete her iki bakanın, bölgedeki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak çabaların desteklenmesi üzerinde de mutabık kaldıklarını yazdı.

Gazete, İsrail’deki hükümetin değişmesine atıfta bulunarak, kişilerin değişmesinin, İsrail ile Güney Kıbrıs ilişkilerini ve işbirliğini etkilemediğinin görüldüğüne de dikkati çekti.