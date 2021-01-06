Koopbank’tan yapılan açıklamada “Kıbrıs’ın Mobil Cüzdanı” olarak tanımladıkları mobil cüzdan uygulaması HEPi’nin Android ve IOS marketlerinde yerini aldığı duyuruldu. HEPi mobil cüzdan uygulamasının Koopbank müşterisi olsun veya olmasın her kesime hitap eden bir uygulama olarak kullanıma sunulduğu belirtildi.

HEPi ve üniversite öğrencilerine yönelik olan HEPi Student mobil cüzdan uygulamaları fiziksel cüzdanın yerine alıyor. Bu uygulamalar ile Koopbank müşterileri tüm banka hesapları ile Optimum ve Koop24 kartlarını cep telefonlarına taşıyarak tek bir mobil cüzdanda toplama imkânına sahip oluyor. HEPi kullanıcıları mobil cüzdanları ile paraya, karta ve POS cihazlarına temas etmeden alışverişlerini POS cihazı üzerinden QR kod (kare kod) okutarak gerçekleştiriyor.

HEPi mobil cüzdan uygulamasında tüm bankalara ait kredi ve banka kartlarından cüzdana para aktarma da mümkün olacak. Para transferleri de HEPi ile çok daha pratik bir hale geliyor. Kullanıcılar HEPi veya HEPi Student cüzdanlarından diğer HEPi kullanıcılarına sadece cep telefonu numarası üzerinden anında para gönderebilecek. HEPi’nin getirdiği bir diğer yenilik ise sadakat programlarında oluyor. HEPiCiK adı verilen yeni puan uygulamasında kullanıcılar biri her yerde, diğeri ise alışverişin yapıldığı işyerinde geçerli olacak şekilde iki tür puanı birden kazanıyor.

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Koopbank’ın bugüne değin sektördeki en yeni uygulamaları başlatmada öncü olduğunun ve örnek çalışmalara imza attığının altını çizerek HEPi mobil cüzdan ile alışveriş ve para transferinde yeni bir dönemi başlattıklarını belirtti. Ataman, “kartla ödeme yerine artık ceple, QR kod okutarak ödeme dönemi başlıyor, paraya, karta ve POS’a temas etmeden” dedi. HEPi ile para transferinin de artık sadece alıcının cep telefonu numarası girilerek gerçekleştirilebileceğini söyleyen Genel Müdür Ataman, hem HEPi hem de HEPi Student ile ülkedeki finansal teknolojilerdeki çıtanın seviyesini Koopbank olarak yukarıya çıkartmış olduklarını belirtti.