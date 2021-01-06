Geleceğe ışık tutuyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Milli Arşiv’in Kıbrıslı Türklerin varlığını, tarihini, kültürel ve sosyal yaşamı ile geçilen aşamaları belgeleyerek geleceğe ışık tuttuğunu söyledi.

Belgelerin dijital ortamda da muhafazasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bugünün belgelerinin gelecek kuşaklar için muhafazasının sağlanması ve bu çalışmaların en iyi şekilde sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Osmanlı ve İngiliz dönemlerinden beri Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları, Dr. Fazıl Küçük ve daha da eski kuşaklardan günümüze kadar gelen ve varoluş mücadelesi boyunca geçilen süreçlerin belgelerine, yapılan özverili çalışmalar sonucunda ulaşılabilmesinin önemine değinen Tatar, Milli Arşiv’in oluşmasında emeği geçenleri ve günümüzde de devam eden çalışmalardan dolayı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi çalışanlarını kutladı.

“Kıbrıs’ta Türk varlığının en büyük kanıtı”

“Milli Arşiv, Kıbrıs’ta Türk varlığının en açık kanıtı, belleği ve milli mücadelemizin hafızasıdır,” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, bunların gelecek kuşaklara taşınmasının milli bir görev olduğunu dile getirdi.

Milli Arşiv deyince sadece yazışmalar, kitaplar ve belgelerin olmadığını, aynı zamanda sanatçılara ait resim ve belgelerin de bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Arşiv’in her türlü doğal afete ve tehlikeye karşı güvenliğinin ve korunmasının sağlanmasının gerekliliğine işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin yeniden yapılacak çalışmalarla daha da zenginleştirmeyi öngördüklerini belirten Tatar, esas olanın Kıbrıs Türk halkının varlığı olduğunu ve tüm bunların belgelenmesi yönünde yapılan çalışmaların bugün verilen mücadelenin bir parçası olduğunu kaydetti.