Herkesi korkuttu

Onur ULAĞ

Lefkoşa’ya bağlı Alakköy’de dün gece hareketli saatler yaşandı. Aşırı alkol aldığı iddia edilen Mustafa Türkkal, yaşadığı evin içerisinde tüfekle havaya ateş açtı, daha sonra da kendini odaya kilitledi. Türkkal’ın eşiyle tartıştığı, bu nedenle ateş açtığı öne sürüldü. Yaşanan olay üzerine kalabalık bir polisi ekibi olay yerine akın etti. Alayköy’de çevrede duyulan silah sesleri bölge sakinlerini tedirgin etti. Hem ailesi hem polis ekipleri, av tüfeğini yanına alıp kendini odaya kilitleyen Mustafa Türkkal’ın çıkması için ikna çabasına girdi.

Silahı alıp odaya kapandı

Olay dün akşam 19.00 sıralarında başladı. Ailesiyle tartışan ve aşırı alkol aldığı belirtilen Türkkal, ev içerisinde havaya ateş açtı. Türkal, daha sonra tüfeği yanına alarak kendisini odaya kilitledi. Türkkal, odada ateş açmaya devam etti. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine Lefkoşa Adli Şube Amiri Rüstem Tunçtaşlı, Alayköy Polis Karakolu, Özel Harekat ve Lefkoşa Cürmü Önleme Şubesi ekipleri olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, daha sonra kendini odaya kilitleyen Türkkal’ın tüfeği bırakması ve dışarı çıkması için ikna etmeye çalıştı. Ancak tüm ikna çabaları uzun süre sonuçsuz kaldı. Türkkal’ın, odadan çıkmasını isteyen polis ve yakınlarına, “Gidin yoksa kendimi vururum” diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. Gazetemiz yayıma hazırlanırken, Türkkal’ı ikna etme çabaları sürüyordu