Sağlık Bakanı Ali Pilli, Coronavirüse karşı sıkı denetimler yapılacağını söyledi. Önlemlerin zamanında alınması gerektiğinin önemini işaret eden Pilli, halk sağlığı için gereken neyse yapacaklarını ifade etti.
Sağlık Bakanı Ali Pilli başkanlığında dün bakanlık binasında bir toplantı gerçekleşti.
Toplantı sonrası basına kısa bir açıklama yapan Ali Pilli, vakalarla ilgili genel bir değerlendirme yaptıklarını ifade ederek, Sağlık Bakanlığı’nın 7/24 çalıştığını vurguladı.
Pilli, bazı noktalarda sıkı denetim gerçekleştireceklerini de söyledi.
Yılbaşı öncesinde bazı yerlerde yılbaşı eğlenceleri düzenlendiğini ifade eden Pilli, “Yılbaşında da toplanmalar oldu. Halkımız bu konuda duyarlı davranmadı” diyerek ortada ciddi bir durumun olduğunu söyledi.
Üst Kurul kararlarına gelen eleştirileri için ise Ali Pilli, bugüne kadar sağlıkla ekonomiyi beraber götürmeye çalıştıklarını ancak vakalarda artış görüldüğünü anımsattı.
“Yine de dünyaya baktığımızda iyi bir durumdayız” diyen Pilli, Kıbrıs’ın güneyini örnek vererek, “Kapanmaya giden yerler bile vakaları toparlayamadı. Ekonomi her yerde bozuldu. Dünyadaki örneklere bakıldığında geç önlem alanların halen daha Coronavirüs belasından kurtulamadığını görüyoruz. Güney Kıbrıs’ta geç önlem alan yerler arasında. İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya da aynı şekilde. Şimdi vakaların önüne geçemiyorlar” ifadelerini kullandı.
Önlemlerin zamanında alınması gerektiğinin önemini işaret eden Pilli, halk sağlığı için gereken neyse yapacaklarını söyledi.
Sıkı denetim sinyali
Sağlık Bakanlığı’nda dün akşam gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Pilli ,son durumun değerlendirildiğini söyledi
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Coronavirüse karşı sıkı denetimler yapılacağını söyledi. Önlemlerin zamanında alınması gerektiğinin önemini işaret eden Pilli, halk sağlığı için gereken neyse yapacaklarını ifade etti.
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YORUMLAR
Bir zamanlarin hopy yoppy cocugu Serdar Denktas bunun abiside boyleymis Bu serdar bankanin icini bosaltmisti Kudret Ozersayda benim gotum kelmi deyip bi de o pompaladi hortumladi (Mine Boyaci Ex kocasi) millete devlete gecirdiler sonuc mu?Alisti bunlar alistirdi milleti bunlar Devletin icinde serefsiz satilmis vatan hainleri bu serefsiz o. cocuklari hirsizlari berat ettirdi. Bunlar alismis calmaya talana hortuma kadin kiz cocuk peskes cekmeye.Dur diyen ne yapiyosun diyen namuslu adam da kalmadi aksi hareket eden yurdu yuvasi dagiliyor talan ediliyor sindiriliyor korkutuluyor .Bununla beraber Vatan haini de serefsiz de bir hayli devlette calisan. Nasil olsa, biz Serdar Denktas -Muge -Mine Boyaci -Kudret Ozersay olarak kesemize kaliyor talanlar- fonlamalar- calmalar havada ucusan kocanlar- istasyon arazileri-dandik tiriskadan bi universite (Bolumleri talan hirsizlik hortumlama fonlama pezevenklik) Kisaca bu Denktas-Boyaci-Ozersay ailesine-yardim yataklik eden Eminyet gucleri, Adalet bakanligi Savcilar-Hakimler-Istikbarat-Emniyet gorevlileri artik biliyolar ki yardim ederlerse bu ailelere serfsiz haysiyetsiz onursuz pez…k , vatan millet haini olacaklarini. Bunlarin Feto baglantilari imar iskan imamlariyla iliskileri mugecimin ihtisas alanina girmektedir. kocanci muge
Serdar Denktas senin baban bu ulkede calisti karsiligini da tiskirincaya kadar bol bol aldi ve size de peskesi zaten cekti.(Imam osurursa cemaat de Sicarmis) Bu da sen ve ailen Kisilere, Millete, Devlete Askere, Emniyete,istikbarata gecirme-duzme-hayatlariyla oynama hakki vermiyor. krallik yok burda serdar muge uctas uckagittas
1992-93 yaptigin serefsizligin hesabi acik bende kapanmadi.
1993-94 hesap acik kapanmadi.
2000-2003 hesap acik kapanmadi. Caldiklarini talan ettiklerini fonladiklarini faiziyle iade edicen Serdar Denktas mis efendiy mis. Mugeee-Mineee-Kudreeettt simdi uyanik ya hopi yopi serdar denktas, kudret ozersaya sinyal veriyor millet keriz bi bu uyanik it telefonla mesaj versene arasana Başsavcı Sarper Altıncık,i ( bide kullaniyo savcinin haberi bile yoktur buyuk ihtimal serdas denktas uckagitdas dalavereci serefsiz boyun
(dokunulmazlığı kaldırılsa da istifası reddedilen, eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yargılanmasına adaya geldiği gün başlanacağını açıkladı. "Geldiği gün, yargılama başlar…”)
serdar denktas avradi muge tosun oglu sinyalleri maniplasyonlari korkutma sindirme hep birkac gazete uzerinden verir telefonlari dinleniyormus
KasAturAP - Sizin kafanızdaki 40 tilki, benim kafamdaki 1 topal tavşanı kovalayamaz. Yani kötülük yapmıyoruz diye salak da değiliz Saygı Ve Özlemle KaskaTuraisoo
muge @KasAturAP - Dikkat ette elini kesmesin o KasAtura