Çekilmesini istedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, Meclis Başkan adayı Resmiye Canlatay’ın Canaltay’ın yarın da seçilememesi halinde, Mayıs veya Haziran’da erken seçim olacağını söyledi. Töre, “Canaltay’ın yerinde olsam, kesinlikle adaylığa devam etmem, orada bırakırım” dedi. Töre, Resmiye Canaltay adaylıktan çekilirse, Meclis Başkanlığı için aday olabileceğini de söyledi. Töre, “Meclis Başkanlığı en doğal hakkımdır diye düşünüyorum. Bilgi, birikim, tecrübe ve deneyim Meclis Başkanlığı için fevkalade önemlidir” şeklinde konuştu.



UBP Milletvekili Zorlu Töre, tv2020’de Gündem Özel programına telefon bağlantısı ile katılarak açıklamalarda bulundu.

Resmiye Canaltay’ın Meclis Başkan adaylığı için mecliste yapılan oylamada salt çoğunluğu elde edememesine ilişkin Töre, kimsenin bu sonucu beklemediğini, 13 evet oyunun sürpriz bir gelişme olduğunu, herkesin 20’nin üzerinde ‘evet’ oyu beklendiğini kaydetti.

Başbakan Ersan Saner’in konuyla ilgili vekillerden tek tek görüş aldığını ifade eden Töre, “Grup toplantısında bu konuyu görüşeceğiz. Resmiye Canaltay adaylığa devam edecek mi karara varılması gerekir” dedi.

“Resmiye Canaltay’ın yerinde olsam, kesinlikle adaylığa devam etmem, orada bırakırım” diyen Töre, siyasi nezaketin bunu gerektirdiğini kaydetti. Töre, “Ben o kadar oy alsam adaylığımı sürdürmem” dedi.

Perşembe günü yapılacak olan oylamaya ilişkin düşüncelerini aktaran Töre, “Canaltay için Perşembe günü belki daha fazla kabul çıkacaktır ama seçilmeye yeterli olacak mıdır bilemiyorum” ifadelerini kullandı. Töre, kapalı oylama olduğu için her şeyin sandık açıldıktan sonra belli olacağını ifade etti.

Büyük sıkıntılar olur

Töre, Meclis Başkanlığı ile ilgili sürecin hükümet ortaklarını etkileyip, etkilemeyeceğine dair soruyu da yanıtladı. Töre, “Siyasi olgunluk göstermek lazım... Seçimde 13 oy alan birisinin aday olarak devam etmemesi gerekiyor. Çünkü çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. İkinci turda da seçilmezse sıkıntılar olursa daha erken bir seçime kadar gidebilir. Hükümet protokolünde erken seçimin önümüzdeki Ekim’de yapılması öngörülüyor ancak çıkacak krizden dolayı seçim Mayıs veya Haziran’a doğru çekilebilir. Hükümette sıkıntı olur.”

Yine aday olurum

Resmiye Canaltay adaylıktan çekilirse, Meclis Başkanlığı için aday olabileceğini dile getiren Töre, “Meclis Başkanlığı en doğal hakkımdır diye düşünüyorum. Bilgi, birikim, tecrübe ve deneyim Meclis Başkanlığı için fevkalade önemlidir. Göreve tekrar talip olurum” ifadelerini kullandı.

Töre, Resmiye Canaltay’ın adaylığa devam etmesi halinde de kararına saygı duyacağını bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 12:51