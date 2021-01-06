Çekilmesini istedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, Meclis Başkan adayı Resmiye Canlatay’ın Canaltay’ın yarın da seçilememesi halinde, Mayıs veya Haziran’da erken seçim olacağını söyledi. Töre, “Canaltay’ın yerinde olsam, kesinlikle adaylığa devam etmem, orada bırakırım” dedi. Töre, Resmiye Canaltay adaylıktan çekilirse, Meclis Başkanlığı için aday olabileceğini de söyledi. Töre, “Meclis Başkanlığı en doğal hakkımdır diye düşünüyorum. Bilgi, birikim, tecrübe ve deneyim Meclis Başkanlığı için fevkalade önemlidir” şeklinde konuştu.
UBP Milletvekili Zorlu Töre, tv2020’de Gündem Özel programına telefon bağlantısı ile katılarak açıklamalarda bulundu.
Resmiye Canaltay’ın Meclis Başkan adaylığı için mecliste yapılan oylamada salt çoğunluğu elde edememesine ilişkin Töre, kimsenin bu sonucu beklemediğini, 13 evet oyunun sürpriz bir gelişme olduğunu, herkesin 20’nin üzerinde ‘evet’ oyu beklendiğini kaydetti.
Başbakan Ersan Saner’in konuyla ilgili vekillerden tek tek görüş aldığını ifade eden Töre, “Grup toplantısında bu konuyu görüşeceğiz. Resmiye Canaltay adaylığa devam edecek mi karara varılması gerekir” dedi.
“Resmiye Canaltay’ın yerinde olsam, kesinlikle adaylığa devam etmem, orada bırakırım” diyen Töre, siyasi nezaketin bunu gerektirdiğini kaydetti. Töre, “Ben o kadar oy alsam adaylığımı sürdürmem” dedi.
Perşembe günü yapılacak olan oylamaya ilişkin düşüncelerini aktaran Töre, “Canaltay için Perşembe günü belki daha fazla kabul çıkacaktır ama seçilmeye yeterli olacak mıdır bilemiyorum” ifadelerini kullandı. Töre, kapalı oylama olduğu için her şeyin sandık açıldıktan sonra belli olacağını ifade etti.
Büyük sıkıntılar olur
Töre, Meclis Başkanlığı ile ilgili sürecin hükümet ortaklarını etkileyip, etkilemeyeceğine dair soruyu da yanıtladı. Töre, “Siyasi olgunluk göstermek lazım... Seçimde 13 oy alan birisinin aday olarak devam etmemesi gerekiyor. Çünkü çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. İkinci turda da seçilmezse sıkıntılar olursa daha erken bir seçime kadar gidebilir. Hükümet protokolünde erken seçimin önümüzdeki Ekim’de yapılması öngörülüyor ancak çıkacak krizden dolayı seçim Mayıs veya Haziran’a doğru çekilebilir. Hükümette sıkıntı olur.”
Yine aday olurum
Resmiye Canaltay adaylıktan çekilirse, Meclis Başkanlığı için aday olabileceğini dile getiren Töre, “Meclis Başkanlığı en doğal hakkımdır diye düşünüyorum. Bilgi, birikim, tecrübe ve deneyim Meclis Başkanlığı için fevkalade önemlidir. Göreve tekrar talip olurum” ifadelerini kullandı.
Töre, Resmiye Canaltay’ın adaylığa devam etmesi halinde de kararına saygı duyacağını bildirdi.
Bir zamanlarin hopy yoppy cocugu Serdar Denktas bunun abiside boyleymis Bu serdar bankanin icini bosaltmisti Kudret Ozersayda benim gotum kelmi deyip bi de o pompaladi hortumladi (Mine Boyaci Ex kocasi) millete devlete gecirdiler sonuc mu?Alisti bunlar alistirdi milleti bunlar Devletin icinde serefsiz satilmis vatan hainleri bu serefsiz o. cocuklari hirsizlari berat ettirdi. Bunlar alismis calmaya talana hortuma kadin kiz cocuk peskes cekmeye.Dur diyen ne yapiyosun diyen namuslu adam da kalmadi aksi hareket eden yurdu yuvasi dagiliyor talan ediliyor sindiriliyor korkutuluyor .Bununla beraber Vatan haini de serefsiz de bir hayli devlette calisan. Nasil olsa, biz Serdar Denktas -Muge -Mine Boyaci -Kudret Ozersay olarak kesemize kaliyor talanlar- fonlamalar- calmalar havada ucusan kocanlar- istasyon arazileri-dandik tiriskadan bi universite (Bolumleri talan hirsizlik hortumlama fonlama pezevenklik) Kisaca bu Denktas-Boyaci-Ozersay ailesine-yardim yataklik eden Eminyet gucleri, Adalet bakanligi Savcilar-Hakimler-Istikbarat-Emniyet gorevlileri artik biliyolar ki yardim ederlerse bu ailelere serfsiz haysiyetsiz onursuz pez…k , vatan millet haini olacaklarini. Bunlarin Feto baglantilari imar iskan imamlariyla iliskileri mugecimin ihtisas alanina girmektedir. kocanci muge
Serdar Denktas senin baban bu ulkede calisti karsiligini da tiskirincaya kadar bol bol aldi ve size de peskesi zaten cekti.(Imam osurursa cemaat de Sicarmis) Bu da sen ve ailen Kisilere, Millete, Devlete Askere, Emniyete,istikbarata gecirme-duzme-hayatlariyla oynama hakki vermiyor. krallik yok burda serdar muge uctas uckagittas
1992-93 yaptigin serefsizligin hesabi acik bende kapanmadi.
1993-94 hesap acik kapanmadi.
2000-2003 hesap acik kapanmadi. Caldiklarini talan ettiklerini fonladiklarini faiziyle iade edicen Serdar Denktas mis efendiy mis. Mugeee-Mineee-Kudreeettt simdi uyanik ya hopi yopi serdar denktas, kudret ozersaya sinyal veriyor millet keriz bi bu uyanik it telefonla mesaj versene arasana Başsavcı Sarper Altıncık,i ( bide kullaniyo savcinin haberi bile yoktur buyuk ihtimal serdas denktas uckagitdas dalavereci serefsiz boyun
(dokunulmazlığı kaldırılsa da istifası reddedilen, eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yargılanmasına adaya geldiği gün başlanacağını açıkladı. "Geldiği gün, yargılama başlar…”)
serdar denktas avradi muge tosun oglu sinyalleri maniplasyonlari korkutma sindirme hep birkac gazete uzerinden verir telefonlari dinleniyormus
KasAturAP - Sizin kafanızdaki 40 tilki, benim kafamdaki 1 topal tavşanı kovalayamaz. Yani kötülük yapmıyoruz diye salak da değiliz Saygı Ve Özlemle KaskaTuraisoo
muge @KasAturAP - Dikkat ette elini kesmesin o KasAtura