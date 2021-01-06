Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı seçiminde aday olarak gösterilen UBP Milletvekili Resmiye Canaltay’ın 26 ret oy alarak reddedilmesinin bir ilk olduğunu ifade etti. Denktaş, “Resmiye Hanım adına üzüldüm” dedi.
DP Milletvekili Serdar Denktaş, katıldığı bir TV programında Meclis Başkanlığı seçimi hakkında açıklamalarda bulundu.
Denktaş, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve DP olarak ortak hareket ederek, oylarını geçersiz ve çekimser olarak kullandıklarını ifade ederek, Ulusal Birlik Partisi (UBP) içerisinde ise 5 ret oy çıktığını ve 1 çekimser oy kullanıldığını belirtti.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Perşembe günü tekrar Meclis Başkanını belirlemek için toplanacağını ve seçimin birinci turdan başlayacağını aktaran Denktaş, “Oy sonucunda 25’te kalsaydı, ikinci tur olabilirdi. Bizden muhalefete oy gitmez” dedi.
Perşembe günü tekrar Meclis Başkanının seçilmesi konusunda nasıl oy kullanacaklarını UBP ile tekrar görüşeceklerini de söyleyen Serdar Denktaş, çekimser oy kullanmayacaklarını ve YDP- DP’nin ret oyu vermesinde suçlu ilan edeceklerini söyleyerek, bunun önüne geçtiklerini dile getirdi.
Başbakan Ersan Saner’in oyların kullanılmadan önce, Denktaş’a ‘sıkıntı var mı?’ diye sorduğunu da açıklayan Denktaş, 'ikinci turda seçilir' şeklinde cevap vererek, öncesinden bir mesaj verdiğini belirtti.
DP Milletvekili Denktaş, UBP içerisinde ret oy kimsenin kullanmayacağını düşündüğünü sadece Milletvekillerin oylarını yakalarlar şeklinde olabileceğini düşündüklerini aktardı.
Denktaş, “Muhalefetin tavrı doğaldır. Muhalefetin onay verdiği bir seçim yoktur. 25’te bitmiş olsaydı, ikinci tur yapılacaktı. 5’inci tura kadar gider, çoğunluk aranır. Geçmişte de oldu. İlk defa bir aday reddedildi... Reddedilen ilk aday olmak... Resmiye Hanım adına üzüldüm” ifadelerini kullandı.
Reddedilen ilk aday
DP Milletvekili Denktaş, Meclis Başkanlığı seçiminde 26 ret oyu alan Resmiye Canaltay için üzüldüğünü söyledi ve şunu ekledi:
Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı seçiminde aday olarak gösterilen UBP Milletvekili Resmiye Canaltay’ın 26 ret oy alarak reddedilmesinin bir ilk olduğunu ifade etti. Denktaş, “Resmiye Hanım adına üzüldüm” dedi.
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YORUMLAR
Bir zamanlarin hopy yoppy cocugu Serdar Denktas bunun abiside boyleymis Bu serdar bankanin icini bosaltmisti Kudret Ozersayda benim gotum kelmi deyip bi de o pompaladi hortumladi (Mine Boyaci Ex kocasi) millete devlete gecirdiler sonuc mu?Alisti bunlar alistirdi milleti bunlar Devletin icinde serefsiz satilmis vatan hainleri bu serefsiz o. cocuklari hirsizlari berat ettirdi. Bunlar alismis calmaya talana hortuma kadin kiz cocuk peskes cekmeye.Dur diyen ne yapiyosun diyen namuslu adam da kalmadi aksi hareket eden yurdu yuvasi dagiliyor talan ediliyor sindiriliyor korkutuluyor .Bununla beraber Vatan haini de serefsiz de bir hayli devlette calisan. Nasil olsa, biz Serdar Denktas -Muge -Mine Boyaci -Kudret Ozersay olarak kesemize kaliyor talanlar- fonlamalar- calmalar havada ucusan kocanlar- istasyon arazileri-dandik tiriskadan bi universite (Bolumleri talan hirsizlik hortumlama fonlama pezevenklik) Kisaca bu Denktas-Boyaci-Ozersay ailesine-yardim yataklik eden Eminyet gucleri, Adalet bakanligi Savcilar-Hakimler-Istikbarat-Emniyet gorevlileri artik biliyolar ki yardim ederlerse bu ailelere serfsiz haysiyetsiz onursuz pez…k , vatan millet haini olacaklarini. Bunlarin Feto baglantilari imar iskan imamlariyla iliskileri mugecimin ihtisas alanina girmektedir. kocanci muge
Serdar Denktas senin baban bu ulkede calisti karsiligini da tiskirincaya kadar bol bol aldi ve size de peskesi zaten cekti.(Imam osurursa cemaat de Sicarmis) Bu da sen ve ailen Kisilere, Millete, Devlete Askere, Emniyete,istikbarata gecirme-duzme-hayatlariyla oynama hakki vermiyor. krallik yok burda serdar muge uctas uckagittas
1992-93 yaptigin serefsizligin hesabi acik bende kapanmadi.
1993-94 hesap acik kapanmadi.
2000-2003 hesap acik kapanmadi. Caldiklarini talan ettiklerini fonladiklarini faiziyle iade edicen Serdar Denktas mis efendiy mis. Mugeee-Mineee-Kudreeettt simdi uyanik ya hopi yopi serdar denktas, kudret ozersaya sinyal veriyor millet keriz bi bu uyanik it telefonla mesaj versene arasana Başsavcı Sarper Altıncık,i ( bide kullaniyo savcinin haberi bile yoktur buyuk ihtimal serdas denktas uckagitdas dalavereci serefsiz boyun
(dokunulmazlığı kaldırılsa da istifası reddedilen, eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yargılanmasına adaya geldiği gün başlanacağını açıkladı. "Geldiği gün, yargılama başlar…”)
serdar denktas avradi muge tosun oglu sinyalleri maniplasyonlari korkutma sindirme hep birkac gazete uzerinden verir telefonlari dinleniyormus
KasAturAP - Sizin kafanızdaki 40 tilki, benim kafamdaki 1 topal tavşanı kovalayamaz. Yani kötülük yapmıyoruz diye salak da değiliz Saygı Ve Özlemle KaskaTuraisoo
muge @KasAturAP - Dikkat ette elini kesmesin o KasAtura
insanlar yaslandikca nurlanir guzellesir bunlar da avradiyla muge boyaci denktas tam tersi suratlarina bakin yaptiklari yuzlerine vurmaya baslamis