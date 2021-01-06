9’uncu can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta dün 80 yaşındaki Kazım Şimşek’in hayatını kaybetmesiyle Coronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9’a yükseldi. Bir süredir Pandemi Merkezi’nde yoğun bakımda olan Şimşek’in akciğer kanseri olduğu da ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Karantina yoğun bakımda yatan 80 yaşındaki akciğer kanseri tanılı ve kalp pili olan hasta Kazım Şimşek hayatını kaybetti. Şimşek Coronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu" denildi.

Bugün toprağa verilecek

Vadili köyünün sevilen isimlerinden olan Kazım Şimşek’in cenazesinin bugün toprağa verileceği belirtildi. Vadili Belediyesi’nde yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: Vadili sakinlerinden, sevilen insan Kazım Şimşek hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 6 Ocak 2021 tarihinde Vadili Kabristanlığına kaldırılacak olup defin işlemi pandemi kurallarına göre yapılacaktır. Cenazeye Katılımın; aile dışında, sağlık kurulu kurallarınca yasaklı olduğu ve defin işlemi belediye ve aile iştiraki ile gerçekleştirileceği üzülerek beyan olunur... Müteveffaya Allahtan rahmet, dost ve akrabalarına baş sağlığı dileriz...Mekanı cennet olsun...”