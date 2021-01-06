Açık uyarı

Serdar ŞENGÜL
Başbakan Yardımcısı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, protokol kuralları gereğince yarınki oylamada Resmiye Canaltay’ın Meclis Başkanlığı’nı destekleyeceklerini, ancak yeniden başarısızlık olması durumunda hükümetin geleceği açısından sıkıntı yaşanacağını söyledi. Diyalog’a konuşan Arıklı “İlk turda biz UBP’li vekillerin tavrını ölçmek için oy vermedik. Ancak yarınki oylamada UBP’nin adayına destek vereceğiz. Umarım UBP kendi yaralarını sarar ve bu sorun aşılır” dedi.
Arıklı “Hükümetinizin bu ülkenin yararına ciddi icraatlar yapabileceğine inanıyor musunuz?” şeklindeki bir soruyu yanıtlarken “Doğruyu söylemek gerekirse başlangıçtaki umudumu koruyamıyorum” dedi ve buna gerekçe olarak hala üst kademe yöneticilerinin atanamamasını gösterdi. Arıklı “Kıb-Tek’e biz şu an yönetim kurulu da atayamıyoruz. Başbakanın partisel sıkıntıları var. Onların acelesi yok ancak benim acelem var” şeklinde konuştu.
Gözlem yapmak istedik
Arıklı, Gündem Özel programına telefonla katılarak, değerlendirmelerde bulundu. Arıklı, önceki gün yapılan Meclis Başkanlığı oylamasında Resmiye Canlatay için bilerek geçersiz ve çekimser oy kullandıklarını açıkladı. Arıklı, UBP’lilerin Mecliste tavırlarını fark ettiğini ve Resmiye Canaltay’a oy vermeyeceklerini anladığını söyledi. YDP ve DP’nin konuyla ilgili bir değerlendirme yaptığını, protokol gereği Resmiye Canaltay’a oy vermeleri gerektiğini belirten Arıklı, “Ancak UBP’li muhalif vekiller bizim kullandığımız oylara sahip çıkacaktı ve zor durumda kalacaktı” diyerek, UBP’nin içinde kaç vekilin samimi olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.
İsabetli bir karar aldıklarını kaydeden Arıklı, “UBP’li vekiller bizim oylarımıza sahip çıkıp, ortaklarımız bize oy vermedi, sözlerini tutmadı diyeceklerdi. Bunu engelledik. 26 ret oyu çıkacağını düşünmemiştik” dedi.
Meclis Başkanlığı seçiminin Perşembe gününe erteleneceğini de düşünmediğini ifade eden Arıklı, “Eğer ertelenmeseydi o gün ikinci turda Resmiye Canaltay’a oy verecektik” ifadelerini kullandı.
UBP içinde sıkıntılar olduğunu bildiren Arıklı, “UBP’liler bunu aşacaktır. UBP köklü bir partidir. Hangi vekillerin muhalif olduğunu çözmüşlerdir” ifadelerini kullandı.
Perşembe günü Meclis Başkanlığı seçimi için bir sıkıntı olacağını sanmadığını söyleyen Arıklı, “Eğer olursa hükümetin devamı sorgulanır. Biz UBP’nin içindeki kırılmalardan bahsediyorduk. UBP içindeki yaraları bir an önce sarmalı. Yaptığımız operasyonla UBP’yi çıplak gerçekle bıraktık. Umarım gerekeni yapmışlardır” dedi.
Umudum var
Arıklı “Hükümetinizin bu ülkenin yararına ciddi icraatlar yapabileceğine inanıyor musunuz?” şeklindeki bir soruyu yanıtlarken “Doğruyu söylemek gerekirse başlangıçtaki umudumu koruyamıyorum” dedi. Arıklı şunları söyledi: “Bakanlık olarak başarı noktasında da umudum var ancak umutsuz yönlerimde devam ediyor, Kıb-tek’te tsunami ihalesi yapmışlar; 35 bin dolarlık.
Bu ihaleyi yapmışlar ve gerçekten trajikomik bir vaziyet. Diğer yandan sayaçlar konusunda da ihaleyi iptal ettik ve kurumun her ay 500 sayaca ihtiyacı varmış bizde gerekirse bunları temin edeceğiz.
Kıb-Tek’e biz şu an yönetim kurulu da atayamıyoruz. Başbakanlık içinde de partisel sıkıntılar mevcut. Bu konuda da bir öteleme oldu. Partisel olarak onların acelesi yok ancak benim çalışmalarım için acelem var hala atamalarımı yapamıyorum içimdeki umutsuzluk da bundan kaynaklı. Umarım Meclis Başkanlığı seçimini atlatırız ve artık önümüze bakabiliriz.”
Bir zamanlarin hopy yoppy cocugu Serdar Denktas bunun abiside boyleymis Bu serdar bankanin icini bosaltmisti Kudret Ozersayda benim gotum kelmi deyip bi de o pompaladi hortumladi (Mine Boyaci Ex kocasi) millete devlete gecirdiler sonuc mu?Alisti bunlar alistirdi milleti bunlar Devletin icinde serefsiz satilmis vatan hainleri bu serefsiz o. cocuklari hirsizlari berat ettirdi. Bunlar alismis calmaya talana hortuma kadin kiz cocuk peskes cekmeye.Dur diyen ne yapiyosun diyen namuslu adam da kalmadi aksi hareket eden yurdu yuvasi dagiliyor talan ediliyor sindiriliyor korkutuluyor .Bununla beraber Vatan haini de serefsiz de bir hayli devlette calisan. Nasil olsa, biz Serdar Denktas -Muge -Mine Boyaci -Kudret Ozersay olarak kesemize kaliyor talanlar- fonlamalar- calmalar havada ucusan kocanlar- istasyon arazileri-dandik tiriskadan bi universite (Bolumleri talan hirsizlik hortumlama fonlama pezevenklik) Kisaca bu Denktas-Boyaci-Ozersay ailesine-yardim yataklik eden Eminyet gucleri, Adalet bakanligi Savcilar-Hakimler-Istikbarat-Emniyet gorevlileri artik biliyolar ki yardim ederlerse bu ailelere serfsiz haysiyetsiz onursuz pez…k , vatan millet haini olacaklarini. Bunlarin Feto baglantilari imar iskan imamlariyla iliskileri mugecimin ihtisas alanina girmektedir. kocanci muge
Serdar Denktas senin baban bu ulkede calisti karsiligini da tiskirincaya kadar bol bol aldi ve size de peskesi zaten cekti.(Imam osurursa cemaat de Sicarmis) Bu da sen ve ailen Kisilere, Millete, Devlete Askere, Emniyete,istikbarata gecirme-duzme-hayatlariyla oynama hakki vermiyor. krallik yok burda serdar muge uctas uckagittas
1992-93 yaptigin serefsizligin hesabi acik bende kapanmadi.
1993-94 hesap acik kapanmadi.
2000-2003 hesap acik kapanmadi. Caldiklarini talan ettiklerini fonladiklarini faiziyle iade edicen Serdar Denktas mis efendiy mis. Mugeee-Mineee-Kudreeettt simdi uyanik ya hopi yopi serdar denktas, kudret ozersaya sinyal veriyor millet keriz bi bu uyanik it telefonla mesaj versene arasana Başsavcı Sarper Altıncık,i ( bide kullaniyo savcinin haberi bile yoktur buyuk ihtimal serdas denktas uckagitdas dalavereci serefsiz boyun
(dokunulmazlığı kaldırılsa da istifası reddedilen, eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yargılanmasına adaya geldiği gün başlanacağını açıkladı. "Geldiği gün, yargılama başlar…”)
serdar denktas avradi muge tosun oglu sinyalleri maniplasyonlari korkutma sindirme hep birkac gazete uzerinden verir telefonlari dinleniyormus
KasAturAP - Sizin kafanızdaki 40 tilki, benim kafamdaki 1 topal tavşanı kovalayamaz. Yani kötülük yapmıyoruz diye salak da değiliz Saygı Ve Özlemle KaskaTuraisoo
muge @KasAturAP - Dikkat ette elini kesmesin o KasAtura