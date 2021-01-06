Açık uyarı

Serdar ŞENGÜL

Başbakan Yardımcısı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, protokol kuralları gereğince yarınki oylamada Resmiye Canaltay’ın Meclis Başkanlığı’nı destekleyeceklerini, ancak yeniden başarısızlık olması durumunda hükümetin geleceği açısından sıkıntı yaşanacağını söyledi. Diyalog’a konuşan Arıklı “İlk turda biz UBP’li vekillerin tavrını ölçmek için oy vermedik. Ancak yarınki oylamada UBP’nin adayına destek vereceğiz. Umarım UBP kendi yaralarını sarar ve bu sorun aşılır” dedi.

Arıklı “Hükümetinizin bu ülkenin yararına ciddi icraatlar yapabileceğine inanıyor musunuz?” şeklindeki bir soruyu yanıtlarken “Doğruyu söylemek gerekirse başlangıçtaki umudumu koruyamıyorum” dedi ve buna gerekçe olarak hala üst kademe yöneticilerinin atanamamasını gösterdi. Arıklı “Kıb-Tek’e biz şu an yönetim kurulu da atayamıyoruz. Başbakanın partisel sıkıntıları var. Onların acelesi yok ancak benim acelem var” şeklinde konuştu.

Gözlem yapmak istedik

Arıklı, Gündem Özel programına telefonla katılarak, değerlendirmelerde bulundu. Arıklı, önceki gün yapılan Meclis Başkanlığı oylamasında Resmiye Canlatay için bilerek geçersiz ve çekimser oy kullandıklarını açıkladı. Arıklı, UBP’lilerin Mecliste tavırlarını fark ettiğini ve Resmiye Canaltay’a oy vermeyeceklerini anladığını söyledi. YDP ve DP’nin konuyla ilgili bir değerlendirme yaptığını, protokol gereği Resmiye Canaltay’a oy vermeleri gerektiğini belirten Arıklı, “Ancak UBP’li muhalif vekiller bizim kullandığımız oylara sahip çıkacaktı ve zor durumda kalacaktı” diyerek, UBP’nin içinde kaç vekilin samimi olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

İsabetli bir karar aldıklarını kaydeden Arıklı, “UBP’li vekiller bizim oylarımıza sahip çıkıp, ortaklarımız bize oy vermedi, sözlerini tutmadı diyeceklerdi. Bunu engelledik. 26 ret oyu çıkacağını düşünmemiştik” dedi.

Meclis Başkanlığı seçiminin Perşembe gününe erteleneceğini de düşünmediğini ifade eden Arıklı, “Eğer ertelenmeseydi o gün ikinci turda Resmiye Canaltay’a oy verecektik” ifadelerini kullandı.

UBP içinde sıkıntılar olduğunu bildiren Arıklı, “UBP’liler bunu aşacaktır. UBP köklü bir partidir. Hangi vekillerin muhalif olduğunu çözmüşlerdir” ifadelerini kullandı.

Perşembe günü Meclis Başkanlığı seçimi için bir sıkıntı olacağını sanmadığını söyleyen Arıklı, “Eğer olursa hükümetin devamı sorgulanır. Biz UBP’nin içindeki kırılmalardan bahsediyorduk. UBP içindeki yaraları bir an önce sarmalı. Yaptığımız operasyonla UBP’yi çıplak gerçekle bıraktık. Umarım gerekeni yapmışlardır” dedi.

Umudum var

Arıklı “Hükümetinizin bu ülkenin yararına ciddi icraatlar yapabileceğine inanıyor musunuz?” şeklindeki bir soruyu yanıtlarken “Doğruyu söylemek gerekirse başlangıçtaki umudumu koruyamıyorum” dedi. Arıklı şunları söyledi: “Bakanlık olarak başarı noktasında da umudum var ancak umutsuz yönlerimde devam ediyor, Kıb-tek’te tsunami ihalesi yapmışlar; 35 bin dolarlık.

Bu ihaleyi yapmışlar ve gerçekten trajikomik bir vaziyet. Diğer yandan sayaçlar konusunda da ihaleyi iptal ettik ve kurumun her ay 500 sayaca ihtiyacı varmış bizde gerekirse bunları temin edeceğiz.

Kıb-Tek’e biz şu an yönetim kurulu da atayamıyoruz. Başbakanlık içinde de partisel sıkıntılar mevcut. Bu konuda da bir öteleme oldu. Partisel olarak onların acelesi yok ancak benim çalışmalarım için acelem var hala atamalarımı yapamıyorum içimdeki umutsuzluk da bundan kaynaklı. Umarım Meclis Başkanlığı seçimini atlatırız ve artık önümüze bakabiliriz.”