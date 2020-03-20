KKTC’de 21 banka kredi taksitlerini 3 ay erteledi

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, 21 bankanın dahil olduğu Covid-19 salgınına yönelik alınan ekonomik tedbirleri açıkladı.

Taksitler halinde ödenen kredilerin taksitlerinin 3 ay süre ertelenmesi kararı tüm bireysel kredileri de kapsıyor. Bu bağlamda, kişiler bankalarına müracaat etmeleri halinde 3 aylık ertelemeden faydalanabilecekler.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“ Kredili Mevduat Hesaplarına Mart, Nisan ve Mayıs ayları sonunda tahakkuk edecek faizlerin 30 Haziran 2020 tarihine ertelenmesi;

Borçlu Cari Hesap seklinde çalışan kredilere 31 Mart 2020 tarihinde tahakkuk edecek borç faizlerinin 30 Haziran 2020 tarihine ertelenmesi; Taksitler halinde ödenen kredilerin taksitlerinin 3 ay süre ile ertelenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, “Dijital kanalların daha çok kullanılmasını sağlamak üzere, internet bankacılığı üzerinden yapılacak yurtiçi havalelerden ve KKTC Merkez Bankası Elektronik Ödeme Sistemi (EÖS) üzerinden yapılan ödeme işlemlerinden her ne ad altında olursa olsun hiçbir ücret veya masraf alınmayacaktır” denildi.



Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2020, 12:30