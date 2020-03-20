Sağlık Bakanı Pilli’ye anjiyo yapıldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye dün sabah anjiyo yapıldı. Kalbiyle ilgili sorun saptanmayan, yüksek tansiyonu da kontrol altına alınan Pilli’nin hastaneden taburcu olması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, Pilli’nin sağlık durumuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) açıklama yaptı.

Kolan British Hospital’da önceki günden beri müşahede altında olan Pilli’ye dün sabah 09.30 sıralarında anjiyo yapıldığını belirten Çaygür, operasyona Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarından Dr. Hasan Feray, Dr. Osman Beton ve Dr. Eser Varış’ın girdiğini belirtti.

Çaygür, Pilli’nin kalbiyle, kalp damarıyla ilgili bir sorun saptanmadığını, yüksek olan tansiyonun da kontrol altına alındığını kaydetti.

Baş ağrısı şikayetleri de olan Sağlık Bakanı’nın nöroloji uzmanı tarafından değerlendirildiğini belirten Müsteşar Ali Çaygür, bu muayenede de olumsuz bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

Herkese teşekkür etti

Sağlık Bakanı Pilli de “Kamu hekimlerine sonsuz güvenim var. Kendimi onlara emanet ettim, yine ederim. En kısa zamanda görevimin başında olacağım” açıklamasında bulundu.

Pilli, “Operasyonuna giren hekimlere, sağlık çalışanlarına ve bana geçmiş olsun mesajı atan herkese teşekkür ederim” dedi.

Ali Pilli, Coronavirüs önlemleri gündemiyle önceki gün toplanan Bakanlar Kurulu sonrasında yüksek tansiyon şikayetiyle Kolan British Hospital’de müşahede altına alınmıştı.



Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2020, 11:49