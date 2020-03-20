“UBP’nin önceliği  sandık değil sağlık”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, halk sağlığının her şeyden önemli olduğuna vurgu yaparak, “UBP olarak seçim konuşmamız, seçim üzerinden mesaj vermemizi kimse beklemesin” dedi.

Bir programa katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Coronavirüs ile ilgili hükümetin ve halkın verdiği mücadele hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal Birlik Partisinin halk sağlığına büyük değer verdiğini ve gereken kararları almakta hiç çekinmediğini ifade eden Saner, tüm dünyanın bu virüsten etkilendiğinin altını çizerek, KKTC hükümetinin bu süreci iyi yönettiğini söyledi.

“Dünya hazırlıksız yakalandı. Tüm dünya yeterli bilgiye sahip olmadığından önemsemedi ama olayların çıkmasıyla ciddi tedbirler alındı. Riskin ne kadar ciddi olduğu ortada. Dünyada savaşlar salgınlarla devam ediyor. Dünyada farklı gelişmelerin olacağının sinyalleri geliyor” diyen Saner, “Tüm bunlar ortadayken, KKTC hükümeti iyi yönettiğini düşünüyorum. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ersan Saner şöyle konuştu:

“İlk vaka 10 Martta görüldükten sonra Salamis Oteli karantinaya aldık. Hiçbir can kaybı yok. Toplumda şu anda duyarlılık olduğunu görüyorum. Hatta 6’dan sonra artık şehirler hayalet şehir oluyor. Burada Bakanlar Kurulu güzel kararlar üretti. Ne olayı çok gerdi, ne de gevşek bıraktı. İkisinin ortasında vatandaşların sorumluluğuna inanarak, sorumluluklarını yerine getireceğine güvenerek, tedbirleri bunlara ek Bakanlar Kurulu kararıyla törpüleyerek çok iyi gittiğine inanıyorum. Bu çerçevede 10 Marttan bu zamana 6 ayrı Bakanlar Kuruluyla ekonomi, sağlık, günlük ihtiyaçlar adına alınacak tedbirler açısından da baktığınızda gayet iyi gidildiğini görüyorum…”