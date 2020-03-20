Sokaklar ıssızlaştı

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Coronavirüsü tedbirleri kapsamında işyerlerinin kapatılması, okulların tatil edilmesi ülkedeki tüm bölgeleri etkilerken, Girne ve Gazimağusa’nın eski canlı günlerinden eser kalmadı. Girne’nin bir ay öncesinde kadar dolup taşan, gece gündüz insan akınına uğrayan mekanları bomboş kaldı. Girne Limanı’nda kısa süre once çocukların doldurduğu park, en ünlü mekanlar, butik oteller ıssız kalırken, cadde ve sokaklar da sessizliğe gömüldü. Öğrenci kenti olarak da adlandırılan Gazimağusa’da tamamen sessizliğe büründü. Öğrencilerin büyük bir kısmının gitmesi ile yurtlar, caddeler, sokaklar tamamen boşaldı.

Eğlence yerlerinin ve kafelerin de kapalı olması nedeni ile yerli halk da pek dışarı çıkmazken, terk edilmiş şehirleri andıran Girne ve Gazimağusa eski günlerini arar oldu.