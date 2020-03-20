Korku ve panik

Güney Kıbrıs’ta halk marketlere akın etti

Korku ve panik

 Kıbrıslı Rumların ‘sokağa çıkma yasağı’ ilan edileceği yönündeki haberlerden sonra marketlere akın ettiği bildirildi.
   Ortaya çıkan yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluşturan Kıbrıslı Rumların daha çok tuvalet kağıdı, temizlik malzemesi, un, pirinç, makarna, peynir ve hellim aldığı bildirildi.
   Yoğun talep nedeniyle bazı marketlerde hijyen ürünlerin kısa sürede tüketildiği, süt ürünlerinde sıkıntının başladığı haber verildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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