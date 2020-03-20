Moral bozucu

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta dün 13 yeni Coronavirüsü vakası tespit edildi. Bu vakalardan 12’sinin karantina altında tutulan Alman turistler, birinin ise KKTC vatandaşı olduğu belirtildi.

KKTC vatandaşı şahsın geçtiğimiz hafta Coronavirüsüne yakalandığı tespit edilerek karantinaya alınan hastanın eşi olduğu kaydedildi. Böylelikle dün yeni tespit edilen 13 vaka ile birlikte hasta sayısı 33’e çıktı.

Bu arada Gazimağusa’da karantinaya alınan Salamis Bay Otel’de görev yapan bir polis memuru da Coronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Polise yapılan testin sonucu gece yarısından sonra belli oldu ve negatif çıktığı öğrenildi.

Güneyde ise Coronavirüsüne yakalananların sayısı, dün açıklanan 9 yeni vakayla toplamda 67’ye ulaştı.

Bakan Pilli: 12’si Alman turist

Kuzeyde dün 26 kişiye Coronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlerden 5’i negatif çıkarken,

13 kişinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Sağlık Bakanlığı dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada 13 yeni vakayı doğrularken, 12’sinin karantinada olan Alman turistler, birinin ise daha önce Coronavirüsü teşhisi konularak hastanede gözetim altında tutulan KKTC vatandaşının eşi olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 12 Alman turist ve bir KKTC vatandaşının yapılan tetkikler sonucunda pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli, pozitif çıkan KKTC vatandaşının daha önce kamuoyuna açıklanan Coronavirüs olduğu tespit edilen kişinin eşi, diğer 12 hastanın ise gözetim altında tutulan 12 Alman turist olduğunu belirtti.

Bakan Pilli, böylelikle KKTC'de toplam pozitif vaka sayısının 33'e çıktığını söyledi.

Polisin sonuçları temiz

Bu arada Gazimağusa’da karantinaya alınan Salamis Bay Otel’de görev yapan bir polis memuru da Coronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Polise yapılan testin sonucu gece yarısından sonra belli oldu ve negatif çıktığı öğrenildi.

Güneyde sayı 67 oldu

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüsüne yakalananların sayısı da dün açıklanan 9 yeni vakayla toplamda 67’ye ulaştı.

Rum haber kaynakları, Rum Genetik ve Nevroloji Enstitüsü tarafından akşamüzeri yapılan açıklamada 9 yeni Coronavirüs vakasının duyurulduğunu bildirdi.

9 yeni vakadan 6’sının daha önce doğrulanmış vakalarla temasa geçen kişiler, diğer üç vakanın ise Bulgaristan, İtalya ve İngiltere’den güneye giden ve karantinada bulunanlar olduğu kaydedildi.

İki hasta iyileşti

Öte yandan güneyde karantinada tedavi gören iki hastanın iyileştiği bildirildi. Kıbrıs Haber Ajansı (CNA)'nın haberine göre Paralimni'deki hastanede 9 kişiden 2'si tedavi edildi, yapılan testler negatif çıktı. Hastanedeki 70 yaşındaki bir hastanın tıbbi sorun yaşadığı belirtilirken, diğer hastaların ise belirtilerinin hafif olduğu kaydedildi. Habere göre, test sonuçları negatif gelen iki hasta için bir test daha yapılacak, bu testin de negatif olması halinde ilgili kişiler taburcu edilecek.