Tanker yolda

Melis GÜNEL

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Nisan ayının sonuna kadar yetebilecek kadar akaryakıt olduğunu söyledi. Bakan Taçoy, üretimin fuel-oil ile yapılması nedeniyle “Yakıt fiyatlarında herhangi bir düşüş yok” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Güne Merhaba programına katılarak soruları yanıtladı.

KIB-TEK’in yakıt durumunu açıklayan Taçoy, tankerin yolda olduğunu ve borçlanmaya gitmeden parasının ödendiğini söyledi.

“Nisan’ın sonuna kadar yetebilecek kadar akaryakıtımız bulunmakta” bilgisini paylaşan Bakan Taçoy, üretimin fuel-oil ile yapılması nedeniyle “Yakıt fiyatlarında herhangi bir düşüş yok” dedi.

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara ve elektrik tarifelerinin ne olacağı sorusuna yanıt veren Taçoy, enerji sarfiyatında bir yükselme olmadığını açıkladı.

Çalışan kesimin yüzde 10, evde oturan kesimin ise tahmini yüzde 90 olduğunu varsayan Bakan Hasan Taçoy, “Yüzde 10 kesimden iseniz bunun şikâyetini yapmak en doğal hakkınız. Âmâ evde olan insanlar elektriği en düşük bedellerden kullanıyor. Eskiden saat 21.00’den sonra ütü, fırın, çamaşır makinesi çalıştırırken şimdi gün içerisinde de bunları yapabilecek fırsatınız var, çünkü fiyatlar zaten düşük tarifeden” dedi.

Elektrik ücretleri ile ilgili çalışma yapılıyor

Fiyat istatistikleri konusunda da KIB-TEK’te çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Ay sonuna kadar bu durumun inşallah getirisi götürüsünü beyan edeceğiz” İfadelerini kullandı.

Ekonomik tedbir yok eleştirilerine de açıklık getiren Hasan Taçoy, “Kimse endişe etmesin” çağrısında bulundu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, ülkede yaşanan sıkıntılardan rant elde etmeye çalışanlara göz açtırmadıklarını, denetimlerin yapıldığına dikkat çekerek, bu denetimler kapsamında “Toplam 13 tane cezamız, 33 tane de soruşturmamız var ve her ceza bir asgari ücrettir” dedi.