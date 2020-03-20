Sadece YDP oy vermedi

Yüksek Seçim Kurulu’nun 26 Nisan’da yapılacağını duyurduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi 11 Ekim’e ertelendi.

Eğer ikinci tur olacaksa seçim 18 Ekim’de yapılacak.

Cumhurbaşkanı yeniden seçilinceye kadar Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görevine devam edecek.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Cumhurbaşkanlığı seçimin ertelenmesine yönelik oy birliği aldığı kadar Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerinin onayına sunuldu.

41 evet, 2 ret oyuyla karar oy çokluğu ile kabul edildi.

Ret oyları Yeniden Doğuş Partisi’nden geldi.

Oylamaya geçilmeden önce Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu konuşma yaptı, daha sonra Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, siyasi parti başkanları ve temsilcileri de söz aldı.

İlk söz komite Başkanı’nın

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, karara ilişkin oylama ve konuşmalara geçilmeden önce raporu okudu. Hasipoğlu, olağanüstü koşulların devam edeceği öngörüsüyle seçimlerin 11 Ekim 2020’e ertelendiğini söyledi.

Hasipoğlu, ikinci tura kalınması halinde seçimin 18 Ekim 2020’de olacağını kaydederek, Cumhurbaşkanı yeniden seçilinceye kadar Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görevine devam edeceğini belirtti.



Arıklı: Arkadaşlar buna şiddetle karşı çıkıyor

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesiyle ilgili yapılan toplantılara işaret etti, Cumhurbaşkanı’nın görevine devam edip etmemesi konusunda parti içinde birtakım tartışmaları olduğunu ve bunun konuşulmasını istediklerini söyledi. Arıklı, Akıncı’nın görev süresinin Anayasa zorlanarak uzatıldığını belirterek, örtülü ödenek konusunda hassasiyet gösterilmesini istediklerini belirtti.

Denktaş kürsüden maskesini çıkarmadan konuştu

Genel Kurul’da eldiven ve maske ile gelen DP milletvekili Serdar Denktaş, kürsüye de böyle çıktı. Denktaş, konuşmasını maskesini çıkarmadan yaptı.

Erteleme kararının alınması gereken bir karar olduğunu kaydeden Denktaş, “Oy birliği ile alınması arzumuzdu” dedi. Denktaş, dünyanın virüsün engellenmesinin yanı sıra işin ekonomik boyutunun da değerlendirildiğini söyleyerek, seçimin 1 yıl ertelenmesini gündeme getirdiğini ancak mutabakatın 6 ay olduğunu belirtti.

Özyiğit: Kimsede seçim gailesi yok

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, sadece Kıbrıs’ın değil, dünyanın kritik günlerden geçtiğini söyledi. Özyiğit, “Kimsede yarın seçime gidelim, kim seçilecek gailesi yok. Olmamalı” dedi.

Erhürman: Olağandışı koşullardan geçiyoruz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Olağandışı koşullardan geçiyoruz” dedi.

Olağanüstü durumun Anayasada düzenlendiğini, bununla ilgili bir de yasa çıktığını belirten Erhürman, “Olağanüstü hal seçimin ertelenmesini düzenlemiyor. Bu durum olağandışı bir durumdur. Anayasanın bütün öngörülerinin ötesinde bir durumla karşı karşıyayız” şeklinde konuştu. Seçimin ertelenmesinin bir ihtiyaç olduğunu, bu ihtiyacın olağandışı ihtiyaçtan kaynaklandığını belirten Erhürman, “Bu şartlar altında seçimin demokrasinin temel kurallarına uygun olarak sağlıklı şekilde gerçekleşmesi mümkün değil” dedi.

Özersay: Siyaset bitmiştir, siyaset bitmelidir

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Siyaset bitmiştir, siyaset bitmelidir. Hele de böyle bir dönemde birlik beraberlik içinde olamazsak yönetecek halk temsil edecek bir devlet bulacağız. Uzun uzun konuşmaya gerek yok. 6 ay ertelenme makul olandır. Belirtilen tarih tamadır” dedi.

Özersay, “Cumhurbaşkanı görevini devam ettirmelidir noktasındayız. Böyle bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanı’nın erteleme döneminin içinde meşrutiyetini tartışılır noktaya getirecek bir takım inisiyatifler alması söz konusu olmayacak diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Tatar: Evden çıkmayın

Başbakan Ersin Tatar, olağanüstü durumlardan geçildiğini, geçmişte virüslerle mücadele edilmesinin daha kolay olduğunu, tıptaki gelişmelere rağmen hala aşı bulunmamasının bu salgının ciddiyetinin göstergesi olduğunu belirtti.

Hiç tedbir almayı düşünmeyen İngiltere’nin bile askerle, polisle ‘sokağa çıkmayın’ çağrısı yaptığını ifade eden Tatar, kendilerinin de 10 gün önce kimse olayın ciddiyetini tahmin edemezken Alman turistte teşhis konmasıyla carter seferleri durdurduklarını söyledi.

Tatar, bir kez daha halka “evinizde kalın” çağrısı yaptı.

Konunun ekonomik boyutunun da olduğunu, ekonominin bıçak gibi durduğunu söyleyen Tatar, gelir akışının durmasıyla Maliyenin yapılabileceklerle ilgili yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi için atılan adımları sıralayan da Tatar, kararın alınmasıyla ilgili süreci anımsattı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’nin özellikle ekonomik konularda hükümete yardımcı olmak için Maliye Bakanlığı ile istişare ederek bir dizi çalışma yapılmasını gündeme alacağını açıkladı.

Meclis’te Corona telaşı

Seçim gündemi ile toplanan Meclis’te Coronavirüse karşı alınan tedbirler dikkat çekti. Toplantı öncesi Meclis personeline ve milletvekillerine maske ve eldiven dağıtıldı.

Vekillerin oturma sıraları da seyrekleştirildi. Meclise el dezenfektan konurken, kapı girişlerine de dezenfektan içeren paspaslar yerleştirildi.

Genel Kurul, sabahın erken saatlerinde dezenfekte edildi.

Cumhuriyet Meclisi’ne sınırlı sayıda personel çağrıldı. Meclis'e sivil ziyaretçi ve basın mensubu da alınmadı. Basın mensupları ve halk, Meclis yayınını BRT ve Meclis sosyal medya sayfasından canlı olarak takip etti.