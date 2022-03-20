Küresel piyasalar pozitif seyretti

Küresel pay piyasaları, son zamanların en iyi performansını sergilerken, gelecek hafta Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ile birlikte yoğun veri gündemi takip edilecek. Analistler, para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla birlikte risk iştahının arttığını kaydederek, şahinleşen merkez bankalarına karşın pay piyasalarında güçlü yükseliş eğiliminin hakim olduğunu belirtti. ABD'de pay piyasaları haftalık bazda Kasım 2020'den bu yana en iyi performansını sergilerken, yurt içinde BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Fed, hafta içinde 3 yılı aşkın sürenin ardından politika faizini 25 baz puanlık artırımla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Banka, enflasyona karşı "agresif" bir plan da ortaya koyarken, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek 6 toplantı için 25'er baz puanlık artırımına işaret etti.

Analistler, Fed'in enflasyon konusunda hala iyimser bir tutum içinde olduğunu ve bazı üyelerin 50 baz puanlık faiz artışına olumlu baktığını aktararak, fiyatlamaların bankanın gelecek toplantılarda en az bir kez 50 baz puanlık faiz artırımına gidilebileceğini gösterdiğini kaydetti.

Bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,3'e yükselten banka, ihtiyaç duyulması halinde faiz artırımlarının hızının ayarlanacağı mesajını da verdi.