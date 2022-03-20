Üretici çaresiz

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay dün Güzelyurt bölgesinde bazı üreticileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi, görüş alışverişinde bulundu. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Özersay, kişisel sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, “Katlanarak artan elektrik, gübre, mazot, su, ilaç ve diğer girdi maliyetleri konusunda yardımcı olunmadığı için insanlar çok dertli. Bu sorunlar “havalar ısınınca fiyatlar ucuzlayacak” denilerek çözülmez. Dünyada yaşanan son gelişmeler de gösterdi ki belirli bazı temel gıda ürünlerinde kendi kendimize yeter bir yapı oluşturmak için üreticimizi girdi maliyetleri konusunda desteklememiz gerekir” dedi.