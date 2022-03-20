Süre 20 gün

Bir süredir gündemde olan belediyeler reformuyla ilgili dört yasa tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlanarak görüş ve önerilerin alınması için halkın bilgisine sunuldu.

Belediyelerin birleştirilmesini düzenleyen tasarı, 28 belediyenin 15’inin kapatılmasını ve 13 belediye kalmasını öngörüyor.

Hükümetin onayladığı ve Meclis’e gönderdiği “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı, “Yollar ve Binalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”yla ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabilecekleri duyuruldu.

15 belediyenin tüzel kişiliği kaldırılıyor

Resmi Gazete’de bilgiye sunulan ikinci yasa tasarısı olan “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” ile halen var olan 28 belediyeden 15’inin tüzel kişiliği kaldırılıyor.

Tasarıyla, Haziran 2022'de öngörülen belediye seçimlerinin gerek belediyelerde yeniden yapılandırılmaya gidilerek daha modern belediyeler oluşturulması gerekse belediye sayılarının fazla olması nedeniyle belediyeler birleştirilerek halka daha etkin ve verimli hizmet verilmesini sağlamanın amaçlandığı kaydediliyor.

Tüzel kişiliği kaldırılan 15 belediye

Tasarıya göre şu 15 belediyenin tüzel kişiliği kaldırılacak:

1.Dipkarpaz Belediyesi, 2- Büyükkonuk, 3- Serdarlı, 4- Yeniboğaziçi, 5- Tatlısu, 6- Vadili, 7- İnönü, 8- Paşaköy, 9- Beyarmudu, 10-Akıncılar, 1 1- Esentepe, 12-Çatalköy, 13- Lapta, 14-Alsancak, 15-Alayköy”

Yeni isimleriyle 13 belediye

Yeni tüzel kişilik oluşturularak birleşmenin olacağı belediyelerin yeni isimleri ise şöyle öngörülüyor:

“1- Yeni Karpaz Belediyesi 2- Büyük Mehmetçik Belediyesi 3- İskele Belediyesi 4- Kuzey Mesarya Belediyesi 5- Gazimağusa Belediyesi 6- Güney Mesarya Belediyesi 7- Değirmenlik Belediyesi 8- Girne Belediyesi 9- Akdeniz Belediyesi 10- Lefkoşa Belediyesi 11-Gönyeli Belediyesi 12- Güzelyurt Belediyesi 13-Lefke Belediyesi”

Birleşen belediyelerin merkez ve hizmet binaları

1- Yeni Karpaz Belediyesi

- Merkez Binası: Yeni Erenköy Binası

- Hizmet Binası: Dipkarpaz Belediye Binası

2- Büyük Mehmetçik Belediyesi

- Merkez Binası: Mehmetçik Belediyesi

- Hizmet Binası: Büyükkonuk Belediyesi

3- Gazimağusa Belediyesi

- Merkez Binası: Gazimağusa Belediyesi

- Hizmet Binası: Yeni Boğaziçj Belediyesi

4- Kuzey Mesarya Belediyesi

- Merkez Binası: Geçitkale Belediyesi

- Hizmet Binası: Tatlısu Belediyesi Ve Serdarlı Belediyesi

5- Güney Mesarya Belediyesi

- Merkez Binası: Akdoğan Belediyesi

- Hizmet Binası: Vadili Belediyesi, İnönü Belediyesi, Paşaköy Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesi

6- Değirmenlik Belediyesi:

- Merkez Binası: Değirmenlik Belediyesi

- Hizmet Binası: Akıncılar Belediyesi

7- Lefkoşa Belediyesi

- Merkez Binası: Lefkoşa Belediyesi

8- Gönyeli Belediyesi

- Merkez Binası: Gönyeli Belediyesi

- Hizmet Binası: Alayköy Belediyesi

9- Girne Belediyesi

- Merkez Binası: Girne Belediyesi

- Hizmet Binası: Çatalköy Belediyesi, Esentepe Belediyesi ve Dikmen Belediyesi

10-Akdeniz Belediyesi

- Merkez Binası: Lapta Belediyesi

- Hizmet Binası: Alsancak Belediyesi Ve Çamlıbel

11-Güzelyurt Belediyesi

- Merkez Binası: Güzelyurt Belediyesi

12-İskele Belediyesi

- Merkez Binası: İskele Belediyesi

13- Lefke Belediyesi

- Merkez Binası: Lefke Belediyesi

Kapatılan belediyelerin başkanları

Yasa yürürlüğe girdiğinde belediye başkanı olup en az üç dönem belediye başkanlığı yapanlar veya belediye başkanı olmadan önce kamu görevlisi olanlar; veya belediye başkanı olmadan önce belediye personeli olanlar başka yasada herhangi bir aksine kural bulunup bulunulmadığına bakılmaksızın emeklilik hakkı kazanamayan belediye başkanları emeklilik hakkı kazanana kadar devlette aynı hakları ve maaşı almaya devam etmesi kaydıyla baremine uygun pozisyonlarda danışman olarak görevlendirilecek.

Yollar ve Binalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Bir diğer tasarı olan Yollar ve Binalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla da "Yetkili Makamdan Ruhsat Almadan Yol açılması vs. ve Bina İnşa Edilmesinin Yasak Olması" yan başlığını düzenleyen 3'üncü maddesinin değiştirilerek tüm belediyelere ruhsat verme yetkisi tanınması hedefleniyor.

Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Belediyeler reformu çerçevesindeki dördüncü tasarı olan “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”yla belediyelerin sayılarının azaltılmasına paralel, bucak kent ve köylerin dağılımının yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

Bu çalışma altı ilçe on üç bucak baz alınarak yapıldı.

Yerleşim yerleri hangi belediyelerde?

Lefkoşa İlçesi:

1.Lefkoşa Bucağı-9 yerleşim yeri: Lefkoşa, Hamitköy, Haspolat, Ortaköy, Kızılbaş, Küçük Kaymaklı, Büyük Kaymaklı, Eylence, Aydemet,

2. Değirmenlik Bucağı- 23 yerleşim Yeri: Değirmenlik, Kalavaç, Beyköy, Yeniceköy, Cihangir, Çukurova, Gökhan, Demirhan, Minareliköy, Düzova, Balıkesir, Meriç, Gaziköy, Kırklar, Yeri, Dilekkaya, Gaziler, Dereliköy, Akıncılar, Kiracıköy, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler

3. Gönyeli Bucağı: 7 yerleşim yeri: İkidere, Gürpınar, Yılmazköy, Alayköy, Gönyeli, Kanlıköy, Türkeli

Gazimağusa İlçesi:

1. Gazimağusa Bucağı- 12 yerleşim yeri: Gazimağusa, Akova, Yıldırım, Alaniçi, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Mutluyaka, Tuzla, Yukarı Derinya.

2. Geçitkale Bucağı- 15 yerleşim yeri: Görneç, Pınarlı, Sütlüce, Geçitkale, Ergenekon, Gönendere, Nergisli, Çınarlı, Serdarlı, Yamaçköy, Mallıdağ, Tatlısu, Tirmen, Çamlıca, Arıdamı

3. Akdoğan Bucağı- 19 yerleşim yeri: Akdoğan, Turunçlu, İnönü, Türkmenköy, Çayönü, Aslanköy, Paşaköy, Pirhan, İncirli, Korkuteli, Ulukışla, Vadili, Dörtyol, Pile, Güvercinlik, Kurudere, Beyarmudu, Köprü, Düzce.

Girne İlçesi:

1.Girne Bucağı- 29 yerleşim yeri: Alemdağ, Akçiçek, Şirinevler, Göçeri, Dağyolu, Pınarbaşı, Kömürcü, Ağırdağ, Boğazköy, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Zeytinlik, Girne, Karaman, Edremit, Yukarı Taşkent, Karaoğlanoğlu, Aşağı Taşkent, Beylerbeyi, Doğanköy, Karakum, Ozanköy, Çatalköy, Güngör, Arapköy, Beşparmak, Karaağaç, Esentepe, Bahçeli.

2. Çamlıbel Bucağı: 19 yerleşim yeri: Sadrazamköy, Geçitköy, Hisarköy, Akdeniz, Çamlıbel, Kılıçaslan, Koruçam, Karpaşa, Kozan, Kayalar, Özhan, Lapta, Tepebaşı, Karşıyaka, Alsancak, Yeşiltepe, İncesu, Malatya, Ilgaz

Güzelyurt İlçesi:

Güzelyurt İlçesi1.Güzelyurt Bucağı: 14 Yerleşim Yeri: Aydınköy, Yayla, Zümrütköy, Mevlevi, Güneşköy, Güzelyurt, Gayretköy, Kalkanlı, Aşağı Bostancı, Yukarı Bostancı, Yuvacık, Şahinler, Akçay, Serhatköy.

İskele İlçesi:

İskele ilçesi- İskele Bucağı: 18 Yerleşim Yeri: Kuzucuk, Sınırüstü, Boğaz, Ötüken, İskele, Yarköy, Aygün, Bahçeler, Topçuköy, Boğaziçi, Boğaztepe, Altınova, Ağıllar, Ardahan, Turnalar, Ergazi, Kurtuluş, Kalecik

2.Mehmetçik Bucağı- 14 Yerleşim Yeri: Mersinlik, Kaplıca, Kilitkaya, Tuzluca, Çayırova, Bafra, Zeybekköy, Sazlıköy, Büyükkonuk, Pamuklu, Mehmetçik, Yedikonuk, Balalan, Kumyalı.

3. Yeni Erenköy Bucağı- 14 Yerleşim Yeri: Gelincik, Ziyamet, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Adaçay, Yeşilköy, Esenköy, Kuruova, Kaleburnu, Sipahi, Yenierenköy, Dipkarpaz.

Lefke İlçesi:

Lefke ilçesi-Lefke Bucağı: 23 yerleşim yeri: Erenköy, Mansura, Lefke, Yeşilırmak, Gaziveren, Günebakan, Süleymaniye, Yağmuralan, Bademliköy, Şirinköy, Yeşilyurt, Ömerli, Yedidalga, Gemikonağı, Bağlıköy, Denizli, Cengizköy, Doğancı, Çamlıköy, Madenliköy, Taşköy, Taşpınar, Aşağıkurtboğan.