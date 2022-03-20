Başarısı etkili oldu

Korgeneral Dimokritos Zervakis’in, yeniden Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanlığı’na atandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de katılımıyla resmi tören düzenlendiğini ve törende konuşan Zervakis’in, görevlerini yerine getirmesindeki tek rehberin, RMMO’nun savaş gücünü oluşturan tüm faktörlerin güçlendirilmesiyle ulusal çıkarlara hizmet edilmesi olduğunu söylediğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in konuşmasında ise, Zervakis’in görevini icra ederken gösterdiği şevk ve gayretin, bu göreve yeniden atanmasında etkili olduğunu ve kendisinin, aynı sorumluluk bilinciyle çalışarak başarılı olmasını dilediğini söylediğini kaydetti.

Habere göre Anastasiadis, RMMO’da yapılan reformlara da değinerek askerlik süresinin kısaltıldığını, 3 bin paralı asker istihdam edildiğini, seferiliğin iyileştirildiğini ve RMMO askerleriyle personeline verilen eğitimlerin artırıldığını belirtti.

Asker kaçaklarıyla mücadelede tedbir alındığına ve uzun vadeli silahlanma programı planının sürdüğüne işaret eden Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın kriz yönetimiyle birlikte istikrar, güvenlik ve barışa katkı sağlayıcı ülke olarak rol oynaması hedefiyle “Zinon” koordinasyon merkezinin oluşturulduğunu söyledi.

Bazı ülkelerle imzalanan güvenlik ve savunma iş birliği anlaşmalarına ve icra edilen ortak tatbikatlara da değinen Anastasiadis, “47 yıldır Türk işgali altında olan ülkede Türk askeri var olmaya devam ettikçe, Milli Muhafız Ordusu’nun vatanın ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğünü savunmaya çağrıldığını” kaydetti.

Anastasiadis, saldırgan ordu düzenini değil, mümkün olan en üst düzeyde önleyici yetenek hedeflediklerini ve bunu başaracaklarını dile getirdi.