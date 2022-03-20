Meraklısı çok

Ömer KADİROĞLU

Yasak olduğu halde son zamanlarda araçların ön ve yan camlarının siyah filmle kaplayan sürücü sayısının arttığı belirtiliyor. Diyalog’un görüşlerine başvurduğu işletmeciler “yasak olduğunu söylüyoruz ama pek umursamıyorlar” diyerek, siyah film kaplamasının 500 lira ile 3 bin lira arasında değiştiğini söylüyor.

Ne dediler…?

Mehmet Çağla:

“ Piyasada camları karartılmış araçların sayısının artması söz konusu. Bu filmler çekilirken aracın içinin görülecek şekilde olması gerekiyor. Türkiye’de bu uygulama düşük dereceli olarak yasallaştı. Bizde hala ön kapılar ve ön cam filmi yasaktır. Aracın içinin görülecek şekilde düşük dereceli filmlerin yasallaşması sağlık açısından çok sıcak olan ülkemizde de yasallaşmasından yanayım. Cam filmi uygulaması ile güneş nedeniyle yaşanan olumsuzluklar ve göz problemi olan da olmayan da tüm sürücülere özellikle yaz aylarında büyük faydaları vardır. Gelen bazı müşterilerimiz araçlarının tüm camlarının siyah ve içerisinin görülmeyecek şekilde film çekilmesini istiyor ve bizler de onlara ön camların yasak olduğu bilgisini veriyoruz. Yasak olduğu bilgisini verdiğimiz halde bazı sürücüler yine de ön camlara da taktırmak istiyor ve takıyoruz. Ertesi gün ya polis ceza yazmıştır ya da muayenede sıkıntı yaşamıştır ki geri gelip ön camlara taktırdığı filmleri söktürmek istiyor. Marka ve kalitesine göre cam filmi uygulama ücretleri değişiyor. 500 ile bin 500 TL arası normal kalitedeki filmler, daha yüksek kaliteli filmler ise 2 bin 3 bin TL arasında fiyatlarla taktırabiliyorlar. En çok tercih edilen filmler ise düşük maliyetli olanlar…”

Mehmet Recep Dev

“Ülkemizde yaşayan Nijeryalılar bu film işini daha çok tercih ediyorlar ve onların çok farklı talepleri var ve araçlarının içinin hiçbir şekilde görülmesini istemiyorlar. Diğer yandan da yerli gençlerimiz de 50’li yaş gurupları da bu film talebinde bulunuyor. Ülkemizdeki sıcak hava şartları nedeniyle bu işe talep var ve film çektirmenin hem araca hem de araç içerisinde seyahat edenlere ciddi faydaları var. Yasalarımız buna izin vermiyor. Çocuklu aileler ve kadın sürücüler de çocuklarının güneşten zarar görmemesi için film taleplerinde bulunuyorlar. Şu anda fiyatlar film kalitesine göre değişiyor. 400 ile 600 TL arasında değişen fiyatlar vardır. Arka cam ve arka kapı camlarının karartılmış olmasına muayene veya polis kontrollerinden geçiyor ancak ön kapılar ve ön cam filmleri yasaktır. Biz bunu gelen müşterilerimize söylesek de yaptırmak istiyorlar.”

Emre Çetin

“Adanın çok sıcak olması ve güneşin oldukça etkili olması nedeniyle araç sürücüleri tarafından cam filmi uygulaması sıklıkla tercih edilmeye başladı. Bu filmler numaralıdır ve ön camlara açık renk arka camlara koyu renk filmler çektirilebilir ve bir sakınca olacağını düşünmüyorum. Aracın tüm camlarını karartma 600 TL den başlıyor ve filmin kalitesine göre değişiyor. Araçların ön camlarının çok fazla karartılması suç ve gelen müşterilerimize bu durumu aktarıyoruz ancak “suç benim ceza benim” diyorlar ve camlarına film çekmemizi istiyorlar. Muayeneye gittikleri zaman ön camlarda olan filmler çıkartılıyor ancak sonrasında yine gelip karartma işlemi yaptırılıyor. Bu uygulamanın belli bir yaş aralığı yoktur araç sahibi olan her yaşta insan gelip bu talepte bulunuyor…”