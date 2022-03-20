Tepki artıyor

İskele Çevre ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, İskele sahilindeki kaçak yapılaşmaya karşı tepkisini dile getirmek amacıyla bölgede eylem düzenledi.

İskele Çevre ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, “İskele Belediyesi tarafından özel bir şirkete yap – işlet – devret modeli ile verilen sahil projesinin dışına çıkıldığı ve bölgede bir çevre katliamı yaşandığı” gerekçesiyse eylem yaptı.

“Kıyı ve çevre yağmasına dur de” sloganı ile gerçekleştirilen eyleme Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden bazı milletvekilleri ile bazı sendikalar ve sivil toplum örgütleri de katılarak destek verdi.

Babutsa Büfe önünde toplanan eylemciler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla kaçak olduğu iddia edilen binaya kadar yürüdüler.

