‘Buna asla izin vermeyeceğiz’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldığı bir televizyon programında, federal temelde bir ortaklık için çözüm arayışlarıyla Kıbrıs Türk halkını Türkiye’den koparmanın amaçlandığını, buna asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

Federal temelde bir anlaşmayı görüşmenin Kıbrıs Türklerinin sonu olacağını, bu nedenle artık yan yana yaşayan iki ayrı egemen devletin iş birliği tezini Birleşmiş Milletler’e sunduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteklediği yeni siyasetten Kıbrıs Türklerinin vazgeçmeyeceğini dünyaya duyurduklarını söyledi.

“KKTC devleti ile tüm dünyaya ayrı bir halk ve ayrı bir devlet olduğumuzu duyuruyoruz” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargo ve izolasyonlara rağmen, pandemi ve döviz sıkıntılarına rağmen KKTC’nin gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale Zaferi’nin Kıbrıs Türk halkı için de önemli tarihi bir gün olduğunu belirterek KKTC’de de şehitleri anma törenleri düzenlendiğini söyledi.

Türkiye’nin adada tarihten gelen hakları olduğuna işaret eden Tatar, adanın tarih boyunca hiçbir zaman Yunan adası olmadığını söyledi.

İsrail gazının Kıbrıs üzerinden Türkiye ve AB’ye ulaştırılmasının görüşüldüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, böyle bir gelişme ile KKTC devletinin statüsünün daha da yükseleceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu toplandı

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu toplantısı, önceki gün yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile gerçekleşen toplantıda, kurul üyeleri Prof. Dr. Ata Atun, Hüseyin Macit Yusuf, Güven Silman, Taner Erginel ve Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya yer aldı.

Toplantıda, Maraş’ta Vakıf malları olan Abdullah Paşa Vakfı, Lala Mustafa Paşa Vakfı ve Bilal Ağa Vakfı’nın yasal statüsü ve Maraş’taki mülkiyet haklarımızla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.