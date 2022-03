Herkes dertli

Hüseyin ÇİÇEK

Marketlerde domatesin 25 ile 35, salatalığın 45, bezelyenin 135 liraya yükselmesi nedeniyle vatandaşlardan gelen tepkiler yükselirken, Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu seracılardan “biz de zordayız” mesajı geldi. Son zamanlarda gübre fiyatlarının 4 kat arttığını belirten seracılar, bunun yanı sıra akaryakıta ve ilaçlara yüksek miktarlarda zam geldiğine dikkat çekti.

Seracılar Birliği’nin eski başkanı, 30 yıllık üretici Mahmut Doğan, kullanılan tüm malzemeye zam gelmesinin yanı sıra soğuk havaların yarattığı etkiye dikkat çekerek “sıcakların artmasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatları düşecek ama bundan böyle 2 liraya sebze yemek mümkün olmayacak” dedi.

Doğan, seradan 18 liraya çıkan salatalığın markette 45 liraya satılmasına anlam veremediğini de söyledi.

Aklınıza gelebilecek her şeye zam geldi

Mahmut Doğan, seralarda ürün yetiştirmek için gerekli olan her türlü malzemenin arttığını belirterek, “İlaç, gübre, fide, naylon, aklınıza gelebilecek her türlü malzeme fiyatı geçen yıla oranda en az 4 kat arttı” şeklinde konuştu. Doğan, 500 TL’ye aldıkları gübre fiyatının şu anda 2 bin TL olduğunu ifade etti ve bir gecede serada ısıtma amaçlı kullandığı yakıt parasının 4 bin 500 TL olduğunu belirtti.

Sera’dan 18 TL’ye çıkan ürün markette nasıl 50 TL olur

Doğan diğer faktörün ise marketlerin kar oranını yüksek tutarak sebze satması olduğunu ileri sürdü. En pahalı ürünlerden olan salatalığın seradan çıkış fiyatının 18 lira 50 kuruş olduğunu açıklayan Doğan, “Bu fiyat markette nasıl olur da 50 TL’ye dayanır, denetleme mekanizması olsa bu şekilde bir pahalılık olmazdı” şeklinde konuştu.

Soğuk hava ve ürün azlığı

Doğan, üçüncü faktörün ise ürün yetiştirmek için hava, ısı ve ışık ihtiyacının olduğunu, şu an havanın soğuk olması nedeniyle bitkinin kendini geliştirememesi nedeniyle bir ürün azlığı olduğunu, Rumların da sebze alış verişi yapması nedeniyle bu eksikliğin daha da arttığını ve talebin artması nedeniyle de fiyat artışı olduğunu anlattı.

Havalar düzelince fiyatlar düşecek

Doğan, havaların ısınması ile birlikte bitkilerin daha kısa sürede gelişeceğini ve ürün artmasıyla da fiyatların düşeceğini belirtti. Doğan sözlerini şöyle tamamladı “Fiyatlarda elbette düşüş olacak ancak döviz bu şekilde olduğu sürece eskisi gibi 1 veya 2 TL’ye sebze meyve yiyemeyceğiz…”

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022, 10:52