Merkez’den bankalara kredi ayarı

Türkiye Merkez Bankası, son faiz kararına vurgu yaptığı "makro ihtiyati politikasını güçlendirme" ve "liralaşma" kapsamında zorunlu karşılıkların kapsamını genişletti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile kurumsal krediler ve ticari krediler zorunlu kapsamına alındı. Ayrıca, kredi büyümesi yüzde 20'nin üzerinde olan bankalar ve KKM dönüşümü yüzde 5'in altında olan bankalara ekstra zorunlu karşılık yükümlülüğü getirildi.

Yayımlanan tebliğ ile Türk Lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi krediler yüzde 10 zorunlu karşılığa tabi tutuldu.

Düzenlemeden bankalar ile finansman şirketlerinin KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılan krediler, esnaf kredileri, ihracat ve yatırım kredileri, tarımsal krediler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılan krediler, kurumsal kredi kartları ve mali kuruluşlara kullandırılan krediler muaf tutuldu.

Yapılan düzenleme çerçevesinde 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin yüzde 10’u oranında zorunlu karşılık aynı sürelerde tesis edilecek.