Heyecan dorukta

Suna ERDEN

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, dün hükümet ortaklarıyla görüştükten sonra kabine üzerinde çalışmaya başladı. Sucuoğlu’nun bugün de çalışmalarını sürdüreceği, partinin önde gelenleriyle görüşerek bakanların isimlerini netleştireceği belirtildi.

Bazı örgüt başkanlarının, şimdiye kadar bakanlık yapmamış olan milletvekillerinden 2 veya 3 tanesinin kabinede yer alması için girişim yaptığı iddia edilirken, Sucuoğlu’nun herkese “merak etmeyin gerektikçe kabinede değişim yapılacak” dediği öğrenildi.

UBP’nin ağır toplarından biri Diyalog’a yaptığı açıklamada; 59 günlük Sucuoğlu hükümetinde görev almayan en az 10 kişinin, yeni kabinede görev almak için Başbakan’a ‘bir şekilde’ mesaj gönderdiğini iddia etti.

Bakan adaylarından bir kısmının ilk kez parlamentoda görev aldığına dikkat çeken UBP’li kaynak “ancak bu arkadaşların geçmişinde yöneticilik vardır. O yüzden de bakanlık yapabilirler” dedi.

Kadınlar çok istekli

UBP’li kadın milletvekillerinden İzlem Gürçağ Altuğra’nın bir önceki kabinede yer almayınca tepkisini açık bir şekilde dile getirdiğini anımsatan UBP’li kaynak şunları kaydetti:

“Şimdi İzlem Hanım sırf bakanlık istiyor diye Meclis başkanlığını kabul etmedi. Gönlünde bakan olarak ülkeye hizmet etme arzusu vardır ve bunu defalarca açık bir şekilde belli etmiştir. İzlem Hanım parmağının arkasına saklanan bir siyasetçi değildir. İçişleri veya Çalışma Bakanlığına adaydır.”

İskele bölgesinden ikinci kez seçilen Yasemin Öztürk’ün de kabinede yer almak istediğini savunan UBP’li kaynak “Bir önceki hükümette yer almayan ve yeni kabineye girmek isteyen arkadaşları destekleyen örgütlerin Başbakan nezdindeki girişimleri bugün daha da artacak” dedi.

Kimler bakanlık bekliyor?

Sucuoğlu’nun 59 günlük kabinesinde yer almayan ve yenisinde görev bekleyen milletvekillerinin isimleri şöyle:

Olgun Amcaoğlu: Maliye bakanlığı bekliyor

Resmiye canaltay

Sadık Gardiyanoğlu: İçişleri veya Çalışma.

Ziya Öztürkler: Milli Eğitim

Hakan Dinçyürek: Sağlık bakanlığı

Özdemir Berova : Milli Eğitim veya Sağlık bakanlığı

İzlem Gürçağ; Çalışma, Ekonomi veya Maliye

Yasemin Öztürk: Tarım veya Ekonomi

Hüseyin Çavuş Kelle: Tarım bakanlığı

Ahmet Savaşan: Sağlık veya Ekonomi

Emrah Yeşilırmak: İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

Hasan Küçük: Eğitim veya Ekonomi

Sürpriz yapabilir

Diyalog’un elde ettiği bilgiye göre; Sunat Atun’a yeni kabinede yer vermeyecek olan Başbakan Faiz Sucuoğlu, en az 2 bakanı daha değiştirmek istiyor. Sucuoğlu’nun bu konuda çalışma yaparken “bölge dengeleri’ üzerinde hassasiyetle durduğu ifade ediliyor.

Sucuoğlu’nun bugün yoğun bir çalışmanın ardından kabinesini en geç yarın öğleye kadar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022, 02:22