Önemli proje

Rum Yönetimi’nin, 178 kilometreyi aşan ve ara bölgede bulunan alana yenilenebilir enerji kaynakları üretme sistemlerinin kurulmasını planladığı belirtildi.

Kathimerini gazetesi “Yeşil Ara Bölge İçin Zemin Hazırlıyorlar” başlıklı haberinde Rum Yönetimi’nin dekonfrantasyon hattının gözetiminde son zamanlarda yaşadığı problemler, ara bölgede yaşanan olaylar ve Türk askeriyle yaşanan sorunlar da göz önünde bulundurulduğunda, ara bölgenin bir kısmının yenilenebilir enerji kaynakları üretme sistemleri için kullanılması amacıyla zemin hazırladığını yazdı.

Gazete, ara bölgenin, her iki toplumun faydasına yönelik elektrik enerjisinin üretilmesi için fotovoltaik sistemlerle büyük bir güneş parkına dönüştürme koşullarına sahip bir bölge olarak ortaya çıktığını belirtti.

Bu girişimin dönüm noktasının, ilgili bakanlıklarla paydaşların gerçekleştireceği Mayıs ayındaki ilk toplantı olduğunu belirten gazete, toplantıda hükümet düzeyinde yapılan planlamaların hayata geçirilmesi temellerinin atılacağını yazdı.

Habere göre, gazeteye yapılan açıklamalarda ara bölgenin, güneş enerjisi üretme yeri olarak kullanılması konusunun ilk aşamada olduğu belirtildi.

Mayıs ayında yapılacak toplantıda yer alacak bakanlıkların, Enerji, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları olduğunu yazan gazete, fotovoltaik sistemlerinin ara bölgeye yerleştirilmesi perspektifinin, AB’nin ortaya koyduğu 2030 yılında kadar yenilenebilir enerji kaynaklarındaki nüfuz etme oranlarının artırılmasına yönelik ulusal hedeflerin sağlanması gerekliliğinden ortaya çıktığını da belirtti.

Gazete, hükümetin, ara bölgede yenilenebilir enerji üretilmesinin, 1974’ten bu yana faydalanılmamış olarak kalan mülklere de bir perspektif sağlayacağını düşündüğünü yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Mayıs ayında yapılacak toplantıda ilk olarak fotovoltaik sistemlerinin yerleştirilmesi olanağının bulunup bulunmadığının, hangi alanlarda geliştirilip geliştirilemeyeceği ve bu bölgelerin mülkiyet statüsünün ne olduğu konularının ele alınacağını belirtti.