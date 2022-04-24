23 Nisan neşe  doluyor insan

Ömer KADİROĞLU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Türkiye ile eş zamanlı olarak ülkemizde de törenlerle kutlandı. 23 Nisan öncesinde kortej yürüyüşleri ile başlayan kutlamalar dün de birçok okulun düzenlediği törenlerle devam etti. Bu bağlamda Dikmen İlkokulu öğretmen ve öğrencileri köy meydanına düzenledikleri kortej yürüyüşü sonrasında burada kurulan sahnede şarkılar söyledi, danslar sahneledi ve bando gösterisi yaptı.

Doğancı’da etkinlik düzenlendi

Güzelyurt’a bağlı Doğancı’da faaliyet gösteren Argonya isimli işletmede çocuklar için gün boyu süren bir etkinlik düzenlendi. Argonya direktörü ve sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça bahsettiren Çilem Dağıstanlı’nın organize ettiği etkinlikte çocuklara yönelik birçok aktivite yapıldı. Etkinlik çerçevesinde kitap satışları, yoga, Satranç, yüz boyama ve Cup Cake yapımı gerçekleşti.

Konu ile ilgili Diyalog Gazetesi’ne konuşan Çilem Dağıstanlı, çocuklar mutlu olsun diye bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti. Çocukların gözlerindeki mutluluğun her şeyden önemli olduğunu ifade eden Dağıstanlı çocukların etkinlikte çok mutlu bir gün geçirdiklerini söyledi.

Dereboyu doldu taştı

Lefkoşa Türk Belediyesi ve Dereboyu İnisiyatifi iş birliği ile Lefkoşa’da Dereboyu bölgesi düzenlenen Bahar şenlikleri ile dolup taştı. Sabah 10.00’da başlayan etkinlikler gün boyu devam ederek saat 23.00’da sona erdi. Etkinlik çerçevesinde çocuk oyunları, konserler, dans gösterileri ve DJ’ler sahne aldı. Bu bağlamda trafik akışına kapatılan Mehmet Akif Caddesi ve Osman Paşa Caddesi etkinliklerin sona ermesi ile trafik akışına açıldı.