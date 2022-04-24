Kıbrıs Türkü  Ata’nın izinde

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle dün saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) konuşma yaptı.

Çavuşoğlu konuşmasında, “Bugün, ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ kararıyla egemenliğin millete verilişinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletine uzanacak, zaferlerle dolu yolun çizildiği günün, 102’inci yıl dönümü” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde başlayan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla ulusal egemenliğe atılan ilk adımların, bir asır geçmesine rağmen Kıbrıs Türkü’ne ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, “Aradan geçen 102 yıla rağmen Atatürk’ün ilkeleri, geleceğimizi şekillendirmeye devam etmektedir” dedi.

Çocuklara, “Bu dünyanın gerçek sahipleri, geleceğimizsiniz” diye seslenen Çavuşoğlu, “Atatürk’ün ilkeleri ışığında hareket eden, onun ideallerini benimseyen ve onun izinde yürüyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşatılması ve her alanda gelişmesi için çok çalışmalısınız” vurgusu yaptı.

“Tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram”

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayramdır” vurgusu yapan Nazım Çavuşoğlu, şunları belirtti:

“Yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza armağan edilen bu günde, bizlere düşen görev; atamızın izinden yürümek, emanetlerinin sahibi olduğumuzu göstermek ve aziz hatırasını en yoğun biçimde yad etmek olmalıdır.”

Büyük önder Atatürk’ün izinde başlayan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile ulusal egemenliğe atılan ilk adımların, bir asır geçmesine rağmen Kıbrıs Türkü’ne ilham kaynağı olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Aradan geçen 102 yıla rağmen Atatürk’ün ilkeleri, geleceğimizi şekillendirmeye devam etmektedir” dedi.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda Devlet Töreni

Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde Devlet Töreni düzenlendi.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenk sunumuyla başladı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi. Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasıyla tamamlandı.

Atatürk Anıtı’na, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, siyasi parti temsilcileri, dernek kurum kuruluşlar, üniversiteler çelenk koydu.

Törene ayrıca Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Faiz Sucuoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

İskele’de şiirler okundu

İskele’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Atatürk Anıtı önünde tören düzenledi.

Verilen bilgiye göre, törene İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da katıldı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu ve şarkılar söylendi.

Güzelyurt’ta Ata’ya saygı duruşu

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.

Verilen bilgiye göre, törende Anıta çelenk bırakıldı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, günün önemi ile ilgili konuşma yapıldı ve şiirler okundu.

Değirmenlik’teki törene katılım yoğundu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Değirmenlik’te düzenlenen askeri törenle kutlandı.

Değirmenlik Atatürk Büstü önünde gerçekleşen askeri törene, Değirmenlik Belediye Başkanlığı, Demirhan Polis Karakol Amirliği, Değirmenlik Lise Müdürlüğü, Değirmenlik İlkokul Müdürlüğü, Şht. Mehmet Eray İlkokul Müdürlüğü, Düzova İlkokul Müdürlüğü ve bölge muhtarları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, çelenklerin konulması ile devam etti. Tören, Anıt Özel Defteri’nin Tank Albay Tug. K. Yrd. Ahmet Kibar tarafından imzalanmasıyla sona erdi.