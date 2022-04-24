Egemen eşitlik teyit dilmeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsveç Büyükelçisi Anders Hagelberg’i kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede, İsveç’in Kıbrıs konusunda eşitliği gözeterek, dengeli bir tavır sergilemesini beklediklerini belirtti ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonlara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, İsveç’in 1960’lı ve 1970’li yıllarda askerlerinin Birleşmiş Milletler çatısı altında hizmet veren özel bir ülke olduğunu ve Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama amacıyla Kıbrıslı Türklere yönelik yaptıkları saldırılara ve zulme tanıklık eden bir ülke olduğunu söyledi.

KKTC’de Ukrayna-Rusya savaşını endişeyle izlendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Savaşların tarih sayfalarına gömüldüğü, dünyanın değiştiği ve savaş zamanlarının geride kaldığı yönünde bazılarımızın düşünceleri vardı. Bu savaş, dikkatli olmamız gerektiğini gözler önüne serdi ve Kıbrıs konusunda, Kıbrıslı Türklerin Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün devamı konusundaki tutumunu haklı çıkardı. Adada, yakın geçmişte Kıbrıslı Türklerin uğradığı zulmün tekrarlanmasını istemiyoruz. Ukrayna’da meydana gelenlerin, uluslararası toplumun Kıbrıs konusuna bakışını, tarafların eşit müktesep haklarını ve adadaki gerçekleri dikkate alarak değiştirmesini umuyorum.”



“Federal çözüm modeli tükendi”

Rum vizyonunun, tarafların egemen eşitliğine dayanmayan, kendilerine üstünlük sağlayacak sözde federal bir çözüm olduğunu ve Türkiye’nin de Kıbrıs’tan çekilmesi ile Kıbrıs Türklerinin savunmasız bir azınlık durumuna düşürülmesinin hedeflendiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın bir Helen adası olduğu saplantısı nedeniyle yönetimi ve refahı eşitlik zemininde Kıbrıslı Türkler ile paylaşma konusundaki isteksizliği sonucu federal çözüm modeline dayalı müzakerelerin tükendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, adada ve bölgede istikrar ve güvenin sağlanması için Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi ve buna dayalı olarak müzakereler yoluyla Kıbrıs sorununa sürdürülebilir bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.



Tatar’dan Paskalya mesajı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Paskalya Yortusu nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Tatar, Paskalya ve yakında idrak edilecek Ramazan Bayramı'nın inançlar arası hoşgörünün artmasına vesile olması; Adada ve tüm dünyada kardeşlik, barış ve huzurun hüküm sürmesi temennisinde bulundu.

Tatar mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Eşit taraflar olarak adamızı paylaştığımız Kıbrıslı Rumların ve tüm Ortodoks Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu’nu kutluyorum. Paskalya'nın ve yakında idrak edeceğimiz Ramazan Bayramımızın inançlar arası hoşgörünün artmasına vesile olması ve Adamız ile tüm dünyada kardeşlik, barış ve huzurun hüküm sürmesi en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle laik, demokratik ve bir hukuk devleti olan KKTC’de yaşayan farklı din ve mezheplerden yurttaşlarımızla tüm insanlığa bu kutsal günün hayırlar getirmesini diliyorum.”