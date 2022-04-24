Derin sorgulama

Suna ERDEN

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne (PGM) bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri aldıkları ihbar sonucu kiralık bir aracı durdurdu, araç içerisinde tespit edilen Rasvı Ahamed ile Abdullah El Mamun’un evleri arandı. Arama sonucu Ahamed’in evinde Bangladeş pasaportları, Mamun’un evinde ise yüklü miktarda para ele geçirdi. Bağlantılı olarak Sayyed Ahmed ve Nahim Miazi’de tutuklandı. Miazi’nin evinde de Bangladeş passaportları bulundu.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kazım Sevinç, 22 Nisan 2022 tarihinde 12.00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ ekiplerince, ZPF 677 plakalı kırmızı renk opel marka araç içerisinde ihbar üzerine yapılan aramada zanlı 1 Rasvı Ahmed ile zanlı 2 Abdullah El Mamun’un tespit edildiğini ve Abdullah El Mamun’un evinde yapılan aramada 28.075 TL ve 235 Euro ve 1 adet 100 ABD doları tespit edildiğini anlattı.

Ahamed’in evinde Bangladeş passaportları bulundu

Polis, akabinde zanlı 1 Rasvı Ahamed’in evinin de arandığını ve zanlı 3 Sayyed Ahmed’in de ev içerisinde tespit edildiğini aktardı. Polis arama sonucunda 5 adet Bagladeş pasaportunun tespit edildiğini açıkladı.

Kaçak oldukları belirlendi

Polis, mesele ile ilgili olarak ileri işlem için Lefkoşa Adli şubeye getirilen zanlıların, yapılan muhaceret izinlerinde ülkemizde izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini bildirdi. Polis, zanlı Nahim Miazi’nin de Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını ve evinde bulunan 4 Bagladeş pasaportundaki şahısların yasal olmayan yollardan GKRY' e geçtiği yönünde bilgi temin edilip konu ile ilgili tahkikat başlandığını söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.