Büyük sevinç yaşandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 102 yıl önce tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) coşkuyla kutlandı.

Ülke genelinde düzenlenen törenler renkli görüntülere ev sahipliği yaptı, çocukların yaşadığı mutluluk yüzlerinden okundu.

Başkent Lefkoşa’da Şht. Ertuğrul İlkokulu tarafından Şht. Hüseyin Ruso Stadyumu’nda düzenlenen törende de büyük coşku yaşandı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Şht Ertuğrul İlkokulu Müdürü Selda Ünsaldı Ersoy ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın öğrencileri teftiş ve selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende Türk çocuğunun andı birinci sınıf öğrencisi Diyar Olcay tarafından okundu. Tören daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Şht Ertuğrul İlkokulu Müdürü Selda Ünsaldı’nın konuşmasıyla devam etti.

Konuşmaların ardından tören resmi geçit ve öğrencilerin gösterileriyle sürdü.

Cihangir-Düzova İlkokulu’nda kutlama

Cihangir-Düzova İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı törenlerle kutladı.

Atatürk Büstü’ne çelenk koyma, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kutlamalar,

resmi geçit töreni, 4. Sınıf öğrencilerinin koro şarkıları, öğrenci konuşması, 4 yaş müzikli gösterileri, ana sınıf müzikli gösterileri, 1. Sınıf müzikli gösterileri, 2. Sınıf müzikli gösterileri, 3. Sınıf müzikli gösterileri, izci gösterileri, jimnastik gösterileri ve final gösterisi ile son buldu.

GAÜ’de renkli tören

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı eğitim veren American Koleji öğrencileri, 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Tatar, çocukların sevincine ortak oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Orhan Dural Stadyumu’nda Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencilerinin gösterilerini izledi.

Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Tatar çifti okudukları okulda

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Şehit Tuncer İlkokulu’nda 23 Nisan etkinliğini izledi.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmasında hem kendisinin, hem de eşi Sibel Tatar’ın Şehit Tuncer İlkokulu’nda okuduklarını belirterek, yıllar sonra Şehit Tuncer İlkokulu’nda 23 Nisan etkinliklerinde öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Töre: Çocuklar güvenle yetişirse…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, çocukların gelecek için güvenle yetişmesi durumunda devletin geleceğinin de o kadar parlak olacağını söyledi.

Töre, Zümrütköy İlkokulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

KKTC İzmir’de temsil edildi

Cittaslow Belediyeleri Çocuk Belediye Meclisleri, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak, İzmir’de yapılan etkinliklere katıldı.