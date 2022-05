Moody’s kredi notunu güncellemedi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, daha önce ilan ettiği tarih olan 27 Mayıs'ta Türkiye için not güncellemesi yapmadı. Piyasada bu hafta gözlerin çevrildiği başlıklardan biri de bu güncelleme olmuştu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadığını duyurdu.

Moody’s’den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirme yapılması için 27 Mayıs tarihi verilen Türkiye, Irak ve İsviçre için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody’s, daha önce Türkiye’nin kredi notunu ‘B2’, not görünümünü negatif olarak teyit etmişti.