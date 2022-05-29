Siyaset krizde

Filiz SEYİS

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 36. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman arasında gerginlik yaşandı.

Erhürman’ın konuşma yaptığı sırada Tatar’ın sözlü müdahalede bulunması bir anda salonda gerilime yol açtı.

Genel Kurul’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a konuşması sırasında sözlü müdahale etmesi üzerine gerilim yaşandı. Erhürman’ın KKTC-TC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında ülkeye aktarılacak tutar ile ilgili değerlendirme yaptığı sırada, Cumhurbaşkanı Tatar “Burası Türkiye’yi eleştirmenin yeri değil” diyerek sözünü kesti. Erhürman’ın ekonomiden bahsettiğini ifade etmesine ise Tatar; “Türkiye’yi eleştiriyorsun” diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine Erhürman, “Türkiye’yi eleştirmiyorum, rakamları veriyorum. Her şeyi Türkiye’yi eleştirme olarak yorumladığınız için zaten bu hale geldik” dedi.

Erhürman salonu terk etti…

Yaşanan gerginliğin devam etmesi üzerine, Divan Başkanı Musa Sönmezler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hitaben “Lütfen müdahale etmeyin. Biz davet ettik konuşsun diye (Erhürman), siz de şimdi sıra geldiğinde konuşacaksınız” diyerek, Erhürman’ın konuşmasına devam etmesini istedi. Ancak Erhürman, KTSO’yı “gereksiz gerginlik ortamına katmak istemediği” gerekçesiyle konuşmasına devam etmek istemedi ve Türkiye ile ilişkilerin doğru zemine oturtulabileceğini söyledi. “Demokrasinin ülkede olması ekonominin kalkınması açısından her zaman temel zemindir” diyen Erhürman, Genel Kurul’un hayırlı olmasını dileyerek salondan ayrıldı.

Tatar: Ekonomide deprem oldu

Sanayicilerin ülke için öneminden bahseden Tatar, pandemi döneminde ekonomide deprem yaşandığını hatırlatarak, “Anavatan Türkiye’nin desteği ile bir yere gelebildik ve şu anda bir açılma süreci yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte pandemiye rağmen, devalüasyona rağmen, Ukrayna Savaşı’nın yarattığı etkilere rağmen ayakta durmayı başaracağız. Temennimiz bu” dedi.

Tatar, dünya ekonomisinden bahsederek, “Hükümette kim olursa olsun, elinde sihirli değnek olmadığına göre, bu sıkıntıları nasıl aşacağımızı hep birlikte konuşarak aşabiliriz. Birbirimizi suçlamayla hiçbir yere varamayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler konusunda duruşunun belli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, son 3 yılda Türkiye’nin KKTC’ye 10 milyar TL civarında katkı yaptığını anlattı.

Üstel: Gerekirse yeni iş birliği protokolleri de imzalayacağım

Başbakan Ünal Üstel, Genel Kurul’daki konuşmasında, ülkede istikrara ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, halkın UBP’ye hükümet olma görevi verdiğini belirtti ve kendilerinin de ateşten gömleği giydiğini kaydetti.

KKTC-TC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nden de bahseden Üstel, bu protokolü kendinden önceki başbakanın imzaladığını, kendisinin ise devam ettireceğini belirterek, gerekirse yeni iş birliği protokolleri de imzalayacağını vurguladı.

Erhürman: Yetişmiş personel sıkıntısı var

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşmasında, ekonomi ve sanayiden bahsetti.

Elektriğin, akaryakıtın ve hammaddenin sanayiye maliyetlerinden bahseden Erhürman, sektörün yetişmiş personel sıkıntısına da değindi. Erhürman, ara eleman olarak yetiştirilen Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği taşıyan kişilerin Güney Kıbrıs’ta çalışmayı tercih ettiklerini, üçüncü ülke vatandaşlarının da fırsat bulup Güney’e kaçmaya çalıştığını, Türkiye vatandaşlarının ise Türkiye’de kalmayı tercih etmeye başladıklarını anlattı. Personel konusunda ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalındığını belirten Erhürman, ihracatta da sıkıntıların devam ettiğini vurguladı.

“Kıbrıs Türk Sihirbazlar Odası”

Kuzey Kıbrıs’ta enflasyonun yüzde 90, Türkiye Cumhuriyeti’nde ise yüzde 70 olduğunu ifade eden Erhürman, bu rakamların TL’nin değer kaybından kaynaklandığını söyledi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı “Kıbrıs Türk Sihirbazlar Odası” olarak adlandıran Erhürman, “Çünkü bu ortamda üretim yapmak için sihirbaz olmak gerekir” dedi.

Lokmanoğlu: KKTC’de özel sektör gelişmeli

Genel Kurul davetlisi olarak Kıbrıs’ta bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu, Kurul’un başarılı geçmesini dileyerek sözlerine başladı.

KTSO ile birçok çalışma yürüttüklerini anlatan Lokmanoğlu, KKTC’de özel sektörün gelişmesinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak ise KTSO’nun Genel Kurulu’na katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kamacıoğlu: İstikrara ihtiyacımız var…

Genel Kurula hitap eden KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, bir yıllık görev süresinde birçok hükümet, başbakan ve bakan değişiklikleri olduğunu anlatarak, “istikrarsızlık” eleştirisinde bulundu.

“Bizim istikrara ihtiyacımız vardır, ülkenin geleceği istikrara bağlıdır” diyen Kamacıoğlu, sektördeki sıkıntılara da değindi.