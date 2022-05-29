Herkes rahatlayacak

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında karşılıklı geçişlerin yapıldığı sınır kapılarında gerek teknik altyapı gerekse personel eksikliği nedeniyle sorunlar yaşanırken, Başbakanlıktan önceki gün yapılan açıklamada araç ve yaya kuyruklarının önlenmesi için seferberlik ilan edildiği bildirildi.

Başbakan Ünal Üstel tarafından oluşturulan komitenin çalışmalara başladığı belirtilirken, bu adımlar sık sık kapılardan geçiş yapan kişileri memnun etti.

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği, Başbakan Ünal Üstel’e çağrı yaparak, sınır kapılarıyla ilgili çalışmalara katkı koymaya hazır oldukları belirtildi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Sn. Başbakanın sınır kapılarına yönelik atmış olduğu adımları desteklediğimizi, sınır kapılarında uygulanması düşünülen iyileştirme sürecine katkı koymaya hazır olduğumuzu beyan ederiz” denildi.

Sınır kapılarında yapılacak çalışmalar

Bu arada sınır kapılarındaki sorunları ele alacak komitenin başkanlığını UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay yürütüyor.

Komitede, UBP Lefkoşa milletvekilleri Ahmet Savaşan ile Alişan Şan, Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Karayolları Dairesi, Polis Muhaceret yetkilileri ve Ekonomik Örgütler Platformu temsilcileri yer alıyor.

Komite kara sınır kapılarında vatandaşların ve ziyaretçilerin yaşadığı sorunları ele alarak çözüm önerileri ortaya koyacak.

Kapılarda alt yapı, üst yapı ve bakım ve onarım yapılacak.

İngiliz üsleri ile de görüşülerek Beyarmudu kapısının genişletilmesi veya biraz daha geri alınması talep edilecek.

Lefkoşa’daki Lokmacı kapısında hem kabinlerin yerleri hem de kabinler değiştirilecek.

Metehan Sınır Kapısında da büyük bir değişime gidilecek.