Kara tablo

Geçitköy bölgesinde önceki gün öğle saatlerinde çıkan, yoğun çabalar sonucu 5 saatte kontrol altına alınabilen yangından geriye küle dönmüş ağaçlar, hasar gören evler, ölen doğa hayvanları kaldı. Bin dönümlük alana yayılan yangında söndürme çalışmalarına katılan bir kişi karnına demir saplanması sonucu yaralanırken, birçok kişi de dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, dün Geçitköy bölgesine giderek yangından dolayı evi zarar gören vatandaşlarla görüştü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özersay, ziyareti sırasında bir vatandaşın “Bu ağaçlar ve bu çevre nedeniyle bu evi almıştım. Evim yanmadı ama evimi ev yapan her şey yandı” dediğini aktardı.

Özersay, evi zarar gören bir başka vatandaşın ise “Bize saray ve gösteriş değil akıl lazım ”diyerek sitem ettiğini belirtti.

Yangın yerindeki gözlemlerini de paylaşan Özersay, şu ifadeleri kullandı:

“ Özellikle damlama sulama yapmak üzere evlerin bahçelerine döşenmiş plastik hortumların tamamı yanarak bazı evlerdeki bahçe içi çit, ağaç ve pek çok başka bitkinin hızla yanmasına neden olmuşa benziyor. Orman Dairesi çalışanları uykusuz ama soğutma yapmak üzere hala görev başında. Sorumsuzca atılan çöpler, sigara izmaritleri, cam kırıkları, temizlik maksadıyla ot yakılması ve daha bir dolu sebeple memleketimizin akciğerlerini fütursuzca harcıyoruz. Gerçekten bu ülkeyi seviyor muyuz?

Geçmiş olsun deyince geçmiyor ama yine de geçmiş olsun.”

Herkes seferber oldu

Geçitköy bölgesinde önceki gün saat 13.00 sıralarında elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu ortaya çıkan kıvılcımlar yangına neden olmuştu. Üç farklı noktada başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı. Yangının önünü kesmek için olay yerine sevk edilen itfaiye, orman dairesi, polis, asker, Sivil Savunma Teşkilatı, bölge belediyelerinden ekipler ile köy halkı yoğun çaba göstermişti. Ancak rüzgârın da etkisiyle yangın, Santos Villaları olarak bilinen yerleşim bölgesine kadar ulaşmıştı.

Karadan müdahale yeterli olmayınca Türkiye ve BM’den yardım talep edilmişti. Türkiye’den 2 helikopter ile bir uçak, İngiliz üsler bölgesinden de iki helikopter yangın söndürme çalışmalarına havadan destek vermişti. Geniş alana yayınlan yangın 5 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları dün öğle saatlerine kadar devam etti.