Kısıtlamalar bitiyor

Kuzey Kıbrıs’ta kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Güney Kıbrıs’ta ise 1 Haziran’dan itibaren Coronavirüs önlemleri son buluyor.

Coronavirüsle mücadele kapsamında KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından bir dizi yeni karar alınarak, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Risk grubunda olup örneğin 60 yaş üstü kişiler, altta yatan akciğer, böbrek, nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diyabet hastaları, HIV hastaları özellikle Coronavirüs aşısı olmamış olan kişilerin kapalı alanlarda maske kullanmaları önerildi.

Kapalı alanların sıklıkla havalandırılması gerektiği vurgulandı.

1 Haziran’da başlıyor

Güney Kıbrıs’ta ise 1 Haziran’dan itibaren Coronavirüs önlemleri son buluyor.

Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ile hava ve deniz limanlarındaki kısıtlamalar da tamamen kalkıyor.

Rum yönetiminin, yeni tip Coronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla bir süredir uyguladığı önlemleri 1 Haziran itibarıyla yürürlükten kaldırmaya karar verdiği, bu kapsamda açık alanlarda maske kullanma zorunluluğu ile hava ve deniz limanlarındaki kısıtlamaların kaldırılacağı bildirildi.

Alihtia ve diğer gazetelere göre Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında aldığı karar uyarınca 1 Haziran’dan itibaren hastane, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri ve toplu taşıma araçları hariç açık ve kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor.

Aynı tarihten itibaren hava ve deniz limanlarında bugüne kadar uygulanan bütün kısıtlamalar kaldırılacak. Gelen bütün yolcular, geldikleri ülkelere bakılmaksızın aşı kartı veya Coronavirüs geçirip iyileştiğini gösteren belge, negatif sonuçlu PCR veya antijen testi ibraz etmek zorunda olmayacak.