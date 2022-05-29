Bacakla taciz etti

Suna ERDEN

Girne’de meydana gelen olayda toplu taşıma aracında 15 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu 27 yaşındaki M.U. şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının Girne-Lapta arası sefer yapan dolmuşta oturduğu ön koltuktan kalkarak, 15 yaşındaki kızın yanına geçtiği, bacağını onun bacağına defalarca sürterek taciz suçu işlediği belirtildi.

Kız çocuğunun korkup ailesine mesaj attığı, daha Lapta’ya ulaşmadan annenin araçla gelip kızını aldığı belirtildi.

Çocuğun cinsel istismarı suçundan mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı.

Polis memuru, olayın önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, Girne-Lapta arası sefer yapan dolmuşta ön koltuktan kalkarak 15 yaşındaki kızın yanına geçen zanlının bu esnada taciz suçunu işlediğini ifade etti. Polis, zanlının bacağını kız çocuğunun bacağına defalarca sürterek, göz kırparak cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Polis, kız çocuğunun yolda giderken annesine mesaj attığını, annesinin gelerek kızını duraktan aldığını açıkladı.

Polis, zanlının tutuklandığını, çocuğun cinsel istismarı suçundan aleyhine dava okunduğunu, ifadesinde suçunu kabul eden zanlının dava tebliğinde kabul etmediğini bildirdi.

Polis, Pakistan uyruklu olan zanlının ülkede çalışma izinli olarak bulunduğunu ancak güçlü bir yasal bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.